شوف عروض جرير Garir على أحدث الساعات وعلى الأيباد والـ Notes بأنواعا بالتقسيط وبدون مقدم

من داخل فروع هايبر جرير بالمملكة العربية السعودية تستمر عروض اليوم الوطني السعودي على كافة الأجهزة الإلكترونية والكهربائية حتى نفاذ الكميات، فتقدم مجموعة جرير في المملكة العربية السعودية خصومات عديدة على كافة أنواع الجوالات، وجوالات Apple، وايفون IPHONE بأنواعه، كما توجد تخفيضات خاصة على أسعار كافة أنواع الأجهزة الكهربائية الحديثة، وكذلك خصومات خاصة جداً على أسعار الأيباد بأنواعه للطلبة، وعلى أنواع الـ Tabs بأنواعه، وسوف نقدم لكم اليوم تفاصيل عروض جرير Garir على أحدث الساعات وخصومات تبدأ من 30% وتصل إلى 60% حتى نفاذ الكميات.

عروض جرير على الساعات والأيباد في المملكة العربية السعودية

تتوفر لدى مكتبات جرير في المملكة العربية السعودية خصومات خاصة جداً على أسعار الساعات من جرير، ومن بينها: خصم خاص على سعر الساعة الذكية من Watch Apple، كما تتوفر ساعة apple smart s4 البناتي بسعر خاص جداً، وساعة هواوي Huawei watch GT 2pro 46 الذكية تتوفر أيضاً بسعر ممتاز، وكذلك ساعة هواوي Huawei watch fit، وساعة هواوي Huawei band & fitness band.

خصومات جرير Garir الخاصة على أسعار الأيباد

خصومات وتخفيضات خاصة جداً على أسعار الأيباد ولوحات الذكية تناسب جميع الأعمار والفئات، ومنها: خصم خاص على سعر أيباد Intel evo core من HP Spectra x360 14-ea0002nx بمميزاته الخاصة، وعرض آخر على سعر اللوحة الذكية من Dell inspiration 13 7306، وخصم آخر على سعر اللوحة الذكية من ماركة HP ENVY x360 13pd0006nx، وخصومات خاصة جداً منهم على سعر Macbook pro 13 2020، وتخفيض آخر على سعر Macbook pro 13 four thunderboard المميز بنظام تشغيل Windows 10.

عروض جرير الأسبوعية وعروض جرير اليوم

يتوفر بفروع جرير بالمملكة العربية السعودية خصومات خاصة جداً على أسعار: Euvy video baby monitor، وخصم آخر على سعر Huawei freebuds 4 earbuds، وغيره على سعر فيليبس Philips tabs402 smart speaker، وكذلك خصم آخر على سعر هواوي Huawei freebuds studio on air headphones، كما يتوفر لديهم خصومات مميزة على أسعار جميع أنواع الطابعات بالألوان من ماركة HP، والماركات الأخرى.