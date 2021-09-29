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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم وسوبر ماركت العثيم وتخفيضات مذهلة هذا الأسبوع على السلع الأساسية في المقال التالي
عروض العثيم وسوبر ماركت العثيم، إذا كنت تريد شراء كل منتجات البقالة والأطعمة الطازجة ومنتجات العناية بالشعر والبشرة وحفاضات الأطفال والأجهزة المنزلية بأفضل الأسعار والاستمتاع تجربة تسوق لا مثيل لها يجب أن تزور فروع هايبر عبدالله العثيم الذي يقدم أفضل المنتجات بأعلى جودة وأرخص الأسعار كما يوجد العديد من المنتجات ومستلزمات المطبخ وأدوات التنظيف ومساحيق الملابس.
عروض العثيم اليوم الاثنين المغرية وخصومات شديدة على المنتجات الطازجة والبهارات
عروض العثيم الاسبوعية
يتوفر عروض مميزة من أسواق عبد الله العثيم لفترة محدودة وحصرية على هايبر العثيم، حيث تستطيع الحصول على أفضل أجهزة كهربائية ويمكن الحصول على خصومات رائعة للمشتريات ويوجد مستلزمات العناية الشخصية من الشامبو وزيوت وكريمات الشعر، ويمكن توفير أساسيات المنزل بالكمية التي تحتاجها والتسوق بمتعة بشكل بسيط في جميع الفروع الخاصة بهذا الهايبر.
عروض العثيم اليوم الاثنين
- تخفيضات العثيم يتوافر شيكولاتة نوتيلا برطمان يبلغ حجمه 825 بسعر 22.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الالكترونية تونة هناء الخفيفة التي يبلغ حجم العبوة 185 وتستطيع الحصول على ثلاث منتجات بسعر 12.95 ريال سعودي.
- العثيم العروض الترويجية يوجد بسكوت مالح بسعر 13.95 ريال سعودي.
- مهرجان الطازج العثيم عسل نحل حجم العبوة 500 جرام بسعر 32.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين ماء بالكرتونة حيث تحتوي على 48 قطعة حجم الواحدة 200 مللى سعرها 15.95 ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم أرز سيلا بسمتي 5 كيلو يبلغ سعره 24.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم شامبو دوف بالزيوت المغذية حجم العبوة 600 ملم يبلغ سعره 14.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم صلصة طماطم ثدى 835 جرام يبلغ سعرها 6.95 ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب حفاضات كلوت بامبرز 48 قطعة يبلغ سعر العبوة 68.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم جبنة المراعي 500 جرام عرض خاص عبوتين بسعر 19.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم جده يوجد لحم خروف بربري بالعظم سعر الكيلو منه 54.95 ريال سعودي.
- عروض الاثنين العثيم يتوافر لحم رفيدي بالعظم سعر الكيلو 54.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاسبوعيه يوجد جبنة فيكتو ملحها خفيف الكيلو منها بسعر 13.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الطازج اليوم يتوافر كيلو من لحم العجل البلدي العربي سعره 32.95 ريال سعودي.
- عروض الجوالات في العثيم حلاوة حلواني بالفستق سعر الكيلو 15.5 ريال سعودي.
- عروض الطازج من العثيم حلاوة حلواني سادة حجم الكيلو يبلغ 19.95 ريال سعودي مع واحدة مجانية.
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