نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف بمناسبة عيد بنده 43 تقدم بندة عروض بنده الصفحة الرئيسية وخصومات خاصة جداً إدفع واحد والثاني مجاناً في المقال التالي

عمر شويل - جدة كن أحد الرابحين بمناسبة الذكرى الـ 43 لهايبر بنده Hyper Panda في المملكة العربية السعودية، حيث يقدم الهايبر عروض خيالية وعربات تسوق مجانية تصل قيمتها لـ 1000,000 ريال سعودي، حيث يوفر الماركت خصومات خاصة جداً على جميع السلع والمنتجات لديه، ويبحث الكثيرون خلال هذه الأيام عن العروض التي يقدمها الماركت بهذه المناسبة السنوية، حيث يمكنكم التمتع بالشراء بسعر منخفض، بالإضافة إلى الحصول على قطعة مجانية فوق أي سلعة تشترونها خلال فترة العرض، وسوف نقدم لكم اليوم تفاصيل عروض بنده الصفحة الرئيسية من داخل مجلة بنده من خلال موقع ثقفني، وإليكم قوائم الأسعار:

عروض بنده الصفحة الرئيسية من هايبر بنده Panda

يوفر هايبر بنده العديد من الخصومات على أسعار السلع المحلية والماركات العالمية لديه بمناسبة مرور 43 عاماً على إفتتاح الماركت Panda في المملكة العربية السعودية، حيث يقدم خصم على سعر زيت جوز الهند العضوي من ماركة Health البكر الممتاز، وخصم آخر على سعر عبوات البطاطس المقلية من ماركة داري Dari، وخصم آخر على سعر فرانك بقري الكبير.

عروض بنده الأسبوعية Hyper Panda بمناسبة العيد الـ 43

اشتري قطعة واحصل على الأخرى مجاناً من داخل فروع بنده بالسعودية بمناسبة عيدهم السنوي الـ 43، ويقدم الماركت أقوى الخصومات على أسعار المنتجات الغذائية لديه، ومنها: خصم خاص على سعر طحينة بنده Panda، كما يتوفر لديهم خصومات أخرى على سعر لحم التونة القطع في الزيت النباتي من بندة، وخصم آخر على سعر لحم التونة الخفيف في زيت الزيتون من بنده، وعلى سعر عبوات مزيج زيت الزيتون البكر مع متبقي الزيت من بيتوتي، وكذلك خصم مميز منهم على سعر الحليب طويل الأجل من ربيع، وعلى سعر رقائق السبرينج رولز من ماركة السنبلة Sunbulah.

عروض بنده اليوم Panda ضمن عروض بنده الخاصة

يوفر الماركت عربات تسوق مجانية على جميع المنتجات لديه من اليوم وحتى نفاذ الكميات بمناسبة عيده السنوي، ومن بين هذه المنتجات: خصومات خاصة على سعر قطع الدجاج من كبير، وكذلك على سعر عبوات الخضروات المجمدة من ماركة السنبلة، وعلى غيرها من المنتجات.