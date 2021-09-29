نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أحدث تخفيضات أكتوبر من لولو هايبر بجميع فروعه بالسعودية في المقال التالي

نقدم لكم أقوي تخفيضات شهر أكتوبر من لولو هايبر ماركت بالمملكة العربية السعودية ، حيث يقدم في هذا الأسبوع عروض قوية ومميزة علي مختلف السلع والمنتجات الغذائية وايضا اللحوم الطازجة والأسماك والدواجن ، وتستمر هذه العروض حتي يوم ٥ من أكتوبر القادم . تخفيضات أكتوبر من لولو هايبر بجميع فروعه بالسعودية كيلو من صدور الدجاج ساديا بسعر ١٨.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٣٠.٧٥ ريال سعودي ، حليب مجفف من أنكور ٢.٢٥ كيلو جرام فقط بسعر ٤٥.٥ ريال سعودي بدلا من ٦٨.٧٥ ريال سعودي .

وزن ١٠ كيلو من أرز سيلا بسمتي الوليمة بسعر مميز من لولو هايبر ماركت فقط ٦٢.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٨١.٨ ريال سعودي ، مسحوق غسيل الملابس برسيل ومضاد للبكتيريا وزن ٦.٨ كيلو جرام فقط بسعر ٣٨.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٥٥.٥ ريال سعودي .

كيلو جبنة فيتا من أنكور بسعر ٩.٩٥ ريال سعودي بدلا من ١٩.٩ ريال سعودي ، بينما يكون سعر كيلو من المخلل المصري فقط ٩.٩٥ ريال سعودي بدلا من ١٥.٥ ريال سعودي .

كيلو من الزيتون الأسود أو الأخضر الأسباني فقط بسعر ١١.٩٥ ريال سعودي بدلا من ١٦.٩٥ ريال سعودي .

ثم يكون سعر كيلو من الدجاج المتبل فقط ١٥.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٢٧.٩٥ ريال سعودي ، كيلو من لحم البقر البرازيلي فقط بسعر ٢٤.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٣٩.٩٥ ريال سعودي . أسعار الفواكه والخضروات الطازجة من هايبر لولو كيلو يوسفي من جنوب إفريقيا بسعر ٤.٤٥ ريال سعودي بدلا من ٦.٩٥ ريال سعودي ، ويكون لليوسفي فوائد كثيرة فهو فاكهه شتوية محببة لدي الجميع خاصة الأطفال ، وهو مصدر غني بفيتامين سي الذي يعزز من مناعة الجسم ، ويمد الجسم بكمية كبيرة من الماء والألياف ، وايضا يساعد في تنظيم مستوي الكوليسترول بالدم .

بينما يكون سعر كيلو من الزنجبيل الصيني ٦.٨٥ ريال سعودي بدلا من ١٢.٩٥ ريال سعودي ، ويساعد الزنجبيل في تحسين صحة القلب والشرايين ، وايضا صحة الجهاز الهضمي ، ويساعد في حرق الدهون وإنقاص الوزن .

سعر كيلو من فاكهة الكيوي ١٨.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٢٩.٩٥ ريال سعودي . الوسوم عمر شويل - جدة أحدث تخفيضات أكتوبر من لولو هايبر بجميع فروعه بالسعودية - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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