نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية 29 سبتمبر 2021 تخفيضات كبيرة على المقاضي الشهرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية 29 سبتمبر 2021 على كافة المقاضي المنزلية التي يحتاج إليها العملاء بشكل شهري، وفرت أسواق العثيم هذا الأسبوع الكثير من التخفيضات الكبيرة على السلع المنزلية بكافة أنواعها، حتى تتيح للعميل الاختيار من الماركات والأنواع التي تناسبه، العروض الأسبوعية للعثيم بدأت اليوم الأربعاء، وتنتهي الثلاثاء القادم 5 أكتوبر 2021، ومن ثم تتجدد العروض أسبوعياً، العروض تشمل المقاضي الشهرية والإلكترونيات والأدوات المنزلية، والكثير من العروض الأخرى الموضحة بالجملة أو في الفروع، في هذا المقال نقدم لكم أحدث عروض العثيم اليوم الأربعاء بصفحة واحدة بالتفصيل.

عروض العثيم الأسبوعية 29 سبتمبر 2021

عروض هذا الأسبوع من أسواق العثيم متنوعة ومناسبة لكل العملاء، منها ما يمكن شرائه مقابل تخفيض 50 في المائة، حيث يمكنك الحصول على كيلو مجاناً مع كل كيلو في المواد الطازجة مثل الخضروات والفواكه، يشبه في ذلك عروض الطازج الأسبوعية، والتي تقدم في أسواق العثيم يوم الاثنين من كل أسبوع.

تجدون في عروض هذا الأسبوع من العثيم كافة منتجات مخابز العثيم من خبز بأنواعه المختلفة وتورتات وحلويات شرقية وغربية بأسعار جيدة، زود هي ماركة مخابز العثيم الشهيرة والتي تشهد إقبالاً كبيراً باعتبارها من أفضل مخابر الهايبرات في السعودية، أيضاً عروض التموينات والقاضي الشهرية مثل الشاي والسكر والزيوت بأنواع مختلفة منها زيت عافية وأنواع أخري، كذلك الأرز البسمتي بأنواعه وعلى رأسها أرز هالي والوليمة، والأرز المصري جرين فارمز، إلى جانب الزبدة والتي يمكنكم الحصول منها على 2 كيلو بسعر كيلو.

كذلك عروض منتجات هالي والتي تشمل حليب هالي المجفف، ومنتجات ألبان هالي، وزيت هالي وورق عنب وصلصة، والمأكولات المعلبة، بالإضافة إلى عروض المنتجات المجمدة مثل دجاج دو ومنتجات الخضروات المجمدة من داري وأمريكانا وبطاطس لامبويستون، أما عن عروض شركة المراعي لمنتجات الألبان، فهي متوفرة بالحليب والبادي والجبن الكريمي وغيرها.

مجلة عروض العثيم اليوم بصفحة واحدة

فيما يلي أحدث عروض العثيم اليوم:

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