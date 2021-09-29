نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية لا تفوتك مهرجان العروض مقاضيك الشهرية معنا اوفر في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم من أهم المميزات التي تتمتع بها أسواق العثيم حيث يحتوي العرض على مختلف المنتجات، تتسم المنتجات المتوفرة لدى أسواق العثيم بأنها صحية وطازجة، يعمل السوق على مدار الأسبوع ليلبى طلبات الجميع وسنتناول معكم في ذلك المقال المزيد حول أسواق العثيم.

عروض العثيم السعودية اليوم

تقدم أسواق العثيم الكثير من العروض والتخفيضات على مختلف المنتجات التي من أهمها لجم عجل بالعظم ودقيق هالي أبيض فاخر ولبنة أولكر وبسكويت أوريو وويفر كيت كات أصابع وشيبس ليز وحليب نستلة مركز سائل وحليب نيدو بودر ولحم حاشي بالعظم ولحم غنم سواكني بالعظم ولحم خروف بربري بالعظم ولحم تيس أثيوبي بالعظم مبرد ولحم عجل باكستاني بالعظم وجزر مستورد وشمام أردني وباميه محلي وفلفل بارد أخضر وطماطم عجل باكستاني بالعظم جزر مستورد وشمام أردني وباميه محلي وفلفل بارد أخضر وطماطم محمي وبطاطس وليمون فتنامي وتمر صقعي وأرز هالي سيلا بسمتي ومكرونة هالي وزيت هالي دوار ومياه نوفا وحليب المراعي بودرة ومرقة الدجاج ماجي.

خصومات أسواق العثيم السعودية

يشمل العرض على كب كيك لوزين 30*18 جرام وحليب صافيو شوكولاتة وزبادي الصافي طازج اثنين كيلو جرام وزبدة نادك غير مملحة 100 جرام وزيت العربي للقي 2.9 لتر وحليب بوني مبخر زججا كامل الدسم 159 مل وسمن مازولا نباتي نكهة الزبدة 500 مل وشاي ربيع المذاق الأصلي فلة 400 جرام وقشطة بوك قيمر 125 مل ثلاثة مع واحد مجاناً وشاي ليبتون 200 كيس وبسكويت أمريكانا كوكيز 454 جرام وأيس كريم باسكن روبنز بالكراميل 1 لتر.

المزيد حول أسواق العثيم

يشمل العرض أيضاً على مياه بيرين وبقصمات كنوز 35 جرام وحليب جرين فارمز بودرة 1800 جرام وحدائق شتورة 1000 جرام وغيرهم الكثير من المنتجات الأخرى فذا كنتم في حاجة للحصول على مستلزمات المنزل يمكنكم في أي وقت التوجه إلى أسواق العثيم فيهي تعمل على مدار الأسبوع في سبيل تقديم أفضل المنتجات لكافة المواطنين في المملكة العربية السعودية.

يوجد للعثيم أكثر من فرع منها ما هو في مكة وجدة والدمام والسعودية فيمكنكم في أي وقت التوجه لأي فرع وستحصلون على أفضل خدمة.