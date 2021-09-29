الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 dream رابط التسجيل في سحب حلم على mbc

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عمر شويل - جدة ننشر كيفية أو طريقة ورقم الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 للتعرف على كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم الموسم الجاري للمشاركة اليوم في البرنامج من أجل دخول سحب الحلم القادم للتأهل وزيادة الفرصة في الفوز بالجائزة المعلن عنها من قبل برنامج الحلم عبر الحساب الرسمي للمسابقة، وقد أعلنت مسابقة الحلم رسمياً عن قيمة جائزة الحلم القادمة وهي 250.000$ ربع مليون دولار أمريكي في سحب الحلم القادم، ومن خلال موقع ثقفني نوفر رابط التسجيل في البرنامج عبر موقع مسابقة الحلم الرسمي، وطريقة المشاركة في مسابقة الحلم لدخول السحب القادم، كما نوفر أيضاً أسماء الرابحين منذ بداية موسم الحلم 2021م، كما يمكنكم الحصول على أرقام مسابقة الحلم للاتصال للمشاركة الآن.

الاشتراك في مسابقة الحلم 2021

فتح برنامج الحلم باب الاشتراك والتسجيل في مسابقة الحلم موسم 2021م اعتباراً من تاريخ السابع من شهر يناير للعام الميلادي الجاري، وتستمر المسابقة في استقبال طلبات الاشتراك على مدار العام ليكون موعد إغلاق التسجيل في تاريخ الحادي والثلاثون من شهر ديسمبر للعام الميلادي الجاري.

وخلال هذه الفترة المحددة، يمكنكم المشاركة في مسابقة الحلم الموسم الجاري للفوز بجوائز الحلم النقدية، وذلك من خلال اتباع إحدى طرق الاشتراك في المسابقة المتاحة رسمياً والمتوفرة للمشاركة، حيث يمكن المشاركة من خلال تطبيق الحلم المتوفر على متجر أندرويد وآبل، أو من خلال موقع الحلم الإلكتروني، كما يمكن الاشتراك في مسابقة حلم من خلال إرسال رسالة نصية على الهاتف الجوال المخصص لبلدك.

وتتيح المسابقة إمكانية الاشتراك بها لمن بلغ سن الثمانية عشر من عمره فأكثر، أما في حال كان الفائز بالجائز أقل من 18 عاماً “قاصراً”، فجب على الوصي به التوقيع على كافة الأوراق والمستندات المطلوبة واستلام قيمة الجائزة نيابةً عنه، ويتم الاشتراك في سحب الحلم القادم عن طريق التالي.

موعد سحب مسابقة الحلم القادم سبتمبر 2021

أعلن الإعلامي مصطفى الأغا عبر شاشة قنوات MBC باعتبارها الشركة الراعية لمسابقة الحلم اليوم الجمعة الموافق لتاريخ 24 سبتمبر 2021م عن تبقي ستة أيام فقط على سحب الحلم القادم خلال شهر سبتمبر الجاري، وتبلغ قيمة جائزة الحلم في السحب القادم مبلغ ربع مليون دولار أمريكي (250.000$)، فمن يرغب في الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 الآن، يمكنه ذلك من خلال إرسال رسالة نصية SMS على الرقم المرادف لبلده.

اسم الفائز الجديد في مسابقة الحلم 2021

تم الإعلان من جانب مسابقة الحلم عن طريق مصطفى الأغا بتاريخ 1 يوليو 2021م عن اسم فائز جديد بمبلغ 250.000$ ربع مليون دولار أمريكي، وهو مصري الجنسية مقيم بالإمارات العربية المتحدة، ويمكنكم التعرف عليه وعلى قيمة سحب الحلم القادم من خلال الفيديو التالي:

المشاركة في مسابقة الحلم عن طريق الرسائل النصية

على من يرغب في المشاركة في مسابقة الحلم 2021 أن يقوم بإرسال رسالة نصية تتضمن إحدى الكلمات الثلاث (حلم – dream – reve) على رقم الحلم المرادف لبلده، وفي حال عدم توفر رقماً للبلد التابع لها، فيمكنك الاشتراك عن طريق الرقم الدولي المتوفر من جانب المنظم “mbc”.

وبعد إرسال الرسالة، سيتلقى المشارك رسالة ترحيبية تتضمن التفاصيل الخاصة بالخدمة، ثم يتلقى رسالة تتضمن المحتوى المقرر وصوله للمشارك بشكل يومي، ثم بعد ذلك يقوم الإجابة على السؤال التالي بشكل صحيح، وبذلك تكون قد شاركت في مسابقة الحلم 2021 ومؤهلاً للفوز في السحب القادم.

الاشتراك اليومي في مسابقة الحلم المتجدد تلقائياً

يتم الاشتراك في برنامج حلم المتجدد بشكل تلقائي عن طريق إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة (أنضم أو join) على الرقم المختصر الخاص بشركة المحمول التابع لها.

وبمجرد إرسال الرسالة النصية القصيرة إلى الرقم المرادف لبلدك، ثم الإجابة على السؤال التالي بشكل صحيح، فبذلك تُعد مشاركاً مؤهلاً للفوز في كل سحوبات الحلم القادمة.

ولكن يشترط توفر الرصيد الكافي للاشتراك اليومي المتجدد حتى يتم التجديد بنجاح، ومن يرغب في التعرف على طريق الاشتراك في الحلم 2021 يمكنه ذلك من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

رابط موقع مسابقة الحلم الرسمي

يتيح موقع مسابقة الحلم الإلكتروني إمكانية الاشتراك في مسابقة الحلم عبر الإنترنت، حيث يتم دخول الموقع الرسمي، ثم النقر على مفتاح الدولة واختيار دولة من الدول التالية (السعودية – مصر – المغرب – تونس – الأردن – سوريا – العراق – الكويت – عمان – الإمارات – فلسطين – البحرين).

ثم تعبئة رقم الجوال الخاص بالمشارك، ثم النقر على اشترك الآن، ومن يرغب في الحصول على رابط موقع مسابقة الحلم الرسمي للاشتراك في موسم 2021م عبر الإنترنت أو الإطلاع على تفاصيل المسابقة من حيث الشروط والأحكام وغيرهم، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط موقع مسابقة الحلم (mydream.mbc.net) الرسمي.

رقم مسابقة الحلم موسم 2021

يمكنكم الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 عن طريق إرسال رسالة نصية تتضمن كلمة من الكلمات الثلاثة المذكورة أو الاتصال المباشر على الرقم المرادف لبلدك.

ومن ثم الإجابة على السؤال التالي بشكل صحيح، ومن يرغب في الحصول على رقم مسابقة الحلم 2021م، يمكن ذلك من خلال الجدول التالي:

الدولة شركة الاتصالات الرقم التكلفة لكل رسالة السعودية STC Mobily Zain Virgin Mobile Lebara 858888 650444 755505 300300 313131 5.75 ريال الإمارات Etisalat Du 5544 3636 3.15 درهم كل يوم و .5.25 دراهم رسالة الكويت stc 4141 500 فلس عمان Omantel 90434 500 فلس البحرين Batelco stc Zain 94000 500 فلس العراق Asiacell Korek Zain 2266 2180 2770 1200 دينار عراقي فلسطين Jawwal Wataniya 1625 6144 3.5 NIS مصر Vodafone – Etisalat – Orange WE Vodafone – Etisalat – Orange WE 95458 95450 5 جنيهات مصرية الأردن Orange Umniah Zain 98858 70 قرش المغرب Maroc Tel INWI Orange 9669 9 دراهم مغربية سوريا Syriatel MTN 1565 100 ليرة سورية تونس Tunisie telecom Orange Ooredoo 85988 1.5 دينار تونسي

أسماء الفائزين في برنامج الحلم 2021

تم الإعلان عن 9 فائزين منذ بداية مسابقة الحلم موسم 2021، وحتى اليوم، حيث يمكنكم التعرف على أسماء الفائزين في مسابقة الحلم الموسم الجاري حتى الآن من خلال النقاط التالية:

محمد اللباني من الإمارات، فاز بمبلغ مسابقة الحلم 125.000$ بتاريخ 25 فبراير 2021م. محمد مقبول حسين من السعودية، فاز بجائزة المستوى البرونزي 5.000$ بتاريخ 11 مارس 2021م. أمجد كوجان من السعودية، فاز بجائزة المستوى الفضي 10.000$ بتاريخ 11 مارس 2021م. حميد أدهي من السعودية، الفائز بجائزة المستوى الذهبي 15.000$ بتاريخ 11 مارس 2021م. سيد سعد محمد من مصر، فاز بجائزة المستوى البلاتيني 20.000$ بتاريخ 11 مارس 2021م. إبراهيم عبد الغني السيد من مصر، فاز بجائزة المستوى الماسي 30.000$ بتاريخ 11 مارس 2021م. محمود محمد العبيد من الإمارات، فاز بمبلغ الحلم المقدر 250.000$ بتاريخ 1 أبريل 2021م. محمد طارق عبد الوهاب من مصر ومقيم بالسعودية، فاز بجائزة 500.000$ بتاريخ 15 مايو 2021م. حمزة البشير من الكويت، فاز بجائزة سحب تطبيق الحلم في رمضان بمبلغ 30.000$ بتاريخ 15 مايو 2021.

ومن يرغب في الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 لدخول سحب الحلم القادم 2021، يمكنه ذلك من خلال اتباع طريقة التسجيل في مسابقة الحلم الموضحة من خلال المقال، كما يمكنكم دخول موقع الحلم الرسمي من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال.

طريقة التأكد من أنك الفائز في مسابقة الحلم

هناك بعض المشاركين في مسابقة الحلم تصلهم رسائل نصية تفيد بفوزهم في سحب الحلم، وقد أكدت المسابقة على الانتباه من عدم الوقوع في فخ هذه الرسائل الاحتيالية التي يتم إرسالها من قبل بعض الأشخاص، ولكن كيف يتأكد المشارك من أنه الفائز فيم مسابقة الحلم 2021م، يمكنكم التعرف على الإجابة كما تم الإعلان عنها من قبل المنظم شركة mbc من خلال التالي:

لا يتم إبلاغ الفائزين في مسابقة الحلم إلا عن طريق الرسائل النصية أو عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

سوف يتم إبلاغ المشارك الفائز في المسابقة عن طريق أرقام الهواتف الأرضية الخاصة بمجموعة ام بي سي فقط وحصرياً (00971439199999).

يتم إبلاغ الفائز عن طريق الهاتف الجوال (00971562269897) باستثناء بعض البلدان مثل اليمن وسوريا.

يجب الانتباه وعدم مشاركة أية معلومات شخصية أو بيانات خاصة إلا عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بفائزي مسابقة الحلم لدى مجموعة ام ي سي ([email protected]).

طريقة التأهل في مسابقة الحلم 2021

مسابقة الحلم على مدار خمسة عشر عاماً وهي تحقق أحلام العديد من الأشخاص، وتؤكد المسابقة على أن رحلة الحلم كانت وما زالت مستمرة حافلة بالأرباح والمفاجآت لم تنتهي بعد، ويبحث العديد من الأشخاص في مختلف الدول العربية عن كيفية التأهل في سحوبات مسابقة الحلم 2021، ويمكنكم التعرف على الإجابة من خلال التالي:

بمجرد إرسال رسالة نصية تتضمن إحدى الكلمات الثلاث (حلم – dream – reve) أو الاتصال على الرقم المرادف لبلدك، ثم الإجابة على السؤال التالي من برنامج الحلم بصورة صحيحة، فبذلك تكون قد شاركت في مسابقة الحلم موسم 2021 ومتأهلاً لسحب الحلم القادم.

ويتم اختيار المشاركين بشكل عشوائي من أجل المشاركة في برنامج الحلم على الهواء مباشرةً، ويتم الطلب من المشاركين أن يكونوا جاهزين عند الاتصال بهم، وتراعي مسابقة الحلم بشكل مستمر الحيادية بين كافة الدول المشاركة في المسابقة والتي يتم قبول المشاركة منها وفق الأحكام والشروط الموضوعة من جانب برنامج مسابقة الحلم 2021م.

متى تتم سحوبات مسابقة الحلم

أوضحت المسابقة أن فترة السحب للحلم الأول تبدأ من بداية المسابقة موسم 2021م، وتنتهي بانتهاء يوم السحب، وفترة السحب لباقي الأحلام تبدأ من أول يوم بعد تاريخ أخر سحب، وتنتهي في تمام الساعة 23:59 من يوم السحب.

ويتم اختيار المشاركين بشكل عشوائي لمشاركة مصطفى الأغا على الهواء مباشرةً، وتطلب المسابقة من المشاركين أن يكونوا جاهزين عند الاتصال بهم على الهواء.

وتراعي المسابقة بشكل دائم الحيادية بين جميع الدول المشاركة في المسابقة عند إجراء سحب مسابقة الحلم، أما عن قيمة جوائز الحلم هذا الموسم، فقد بلغ مجموع الجوائز على مدار الموسم ثلاثة ملايين دولار أمريكي ونصف.

مسابقة الحلم 2021

أعلنت مسابقة الحلم رسمياً عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن أن كل مشاركة في سحوبات مسابقة الحلم موسم 2021م لوقت الإعلان عن اسم الفائز، سوف تُدخل المتأهلين بشكل تلقائي لسحب على منزل الأحلام في جزيرة اليونان، ولكن لم يتم الإعلان عن موعد سحب منزل الأحلام حتى الآن من قبل المسابقة، وفور الإعلان الرسمي سيتم إرفاق الموعد للمشاركة في السحب القادم.

كما أعلنت المسابقة عن مبلغ جوائز المستويات بتاريخ 11 مارس 2021م، حيث بلغت 80 ألف دولار لجوائز المستويات موزعة كالتالي (المستوى البرونزي 5.000$، المستوى الفضي 10.000$، المستوى الذهبي 15.000$، المستوى البلاتيني 20.000$، المستوى الماسي 30.000$).

سحب مسابقة الحلم 2021

تقوم مسابقة الحلم بتحديد اسم الفائز في السحب من خلال القيام بعملية سحب بشكل عشوائي، ويدخل المشاركين ممن أرسلوا رسالة واحدة على الأقل في السحب خلال الفترة المحددة للسحب على الجائزة المرصودة.

إلى جانب إدخال ممن قاموا بتفعيل مشاركاتهم أو من خلال تجميع الفرص في تطبيق مسابقة الحلم، ويكون السحب بعدد الفرص الحاصل عليها المشارك حتى أخر دقيقة من تاريخ السحب.

إعلان اسم الفائز في مسابقة الحلم اليوم 2021

تم الإعلان عن اسم الفائز في مسابقة الحلم يوم السبت بتاريخ الخامس عشر من شهر مايو 2021م بالجائزة الأكبر منذ بدء موسم 2021م، حيث تم إجراء السحب اليوم على مبلغ 500.000$ عبر برنامج كلنا نفوز الليلة بتقديم الإعلامي “مصطفى الأغا”.

وأعلن عن اسم الفائز بالجائزة وهو مصري يقيم بمدينة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، وقد أوضحت مسابقة الحلم أن كافة المشاركين في المسابقة مؤهلين لدخول سحب الحلم على منزل الأحلام في جزيرة اليونان.

ولم يتم تحديد موعداً لإجراء السحب حتى الآن، ويمكنكم التعرف على اسم الرابح بجائزة النصف مليون دولار المعلن عنها من قبل مصطفى الأغا من خلال التالي:

كما أعلنت أيضاً عن فوز الكويتي حمزة البشير بجائزة سحب تطبيق الحلم في رمضان البالغ قيمتها مبلغ 30.000 دولار أمريكي، وأخيراً من يرغب في المشاركة الآن في سحب الحلم القادم، يمكنه ذلك من خلال اتباع طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 الموضحة بالمقال.

موعد سحب الحلم القادم

حددت مسابقة الحلم قيمة الجائزة الخاصة بسحب الحلم القادم، وفيما بعد سيتم تحديد موعد السحب القادم، حيث بلغت قيمة السحب القادم الذي يمكنكم الاشتراك به مبلغ 250.000$.

من ناحية أخرى، أعلنت المسابقة عن المشاركة في سحب الحلم القادم على مبلغ ربع مليون دولار، ثم الإجابة على سؤال الحلم بشكل صحيح، فسوف تكون مؤهلاً بشكل تلقائي لسحب هدية موسم مسابقة الحلم الخامس عشر، ألا وهو منزل الحلم على جزيرة اليونان.

وقد أكد الإعلامي مصطفى الأغا مقدم جوائز مسابقة الحلم عبر شاشة قناة mbc عن إمكانية المشاركة إما عن طريق موقع مسابقة الحلم الإلكتروني الرسمي أو عن طريق إرسال الرسالة النصية عبر رقم مسابقة الحلم المرادف لبلدك.

موعد سحب مسابقة الحلم

أعلنت مسابقة الحلم من خلال الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن إجراء سحب الحلم على مبلغ 250.000$ أو ربع مليون دولار أمريكي اليوم الخميس بتاريخ 1 يوليو 2021م، حيث يمكنكم الآن المشاركة في سحب الحلم الليلة عن طريق اتباع طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 أو التسجيل في مسابقة الحلم الموضحة بالمقال عبر ثقفني.

اسم الفائز في مسابقة الحلم اليوم

تم الإعلان من قبل الإعلامي مصطفى الأغا المسؤول عن برنامج مسابقة الحلم عبر قناة ام بي سي عن اسم الرابح في سحب مسابقة الحلم المقدر قيمته بمبلغ 250.000$ ربع مليون دولار أمريكي، حيث فاز بالجائزة أحمد إبراهيم محمد مصري الجنسية المقيم بدولة الإمارات العربية المتحدة.

كما تم الإعلان أيضاً عن قيمة سحب الحلم القادم وهي 125.000$، ولم يتم تحديد موعد إجراء السحب القادم، بالإضافة إلى منزل الأحلام بجزيرة اليونان، فمن يرغب في الاشتراك بالمسابقة الآن، يمكنه ذلك من خلال اتباع خطوات المشاركة الموضحة بالمقال.

جائزة مسابقة الحلم القادمة

تم الإعلان من جانب حساب مسابقة الحلم على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن قيمة جائزة مسابقة الحلم القادمة والتي تبلغ 250.000$ دولار أمريكي، ولم يتم تحديد موعداً لإجراء سحب مسابقة حلم بشكل رسمي حتى الآن، ويتم الاشتراك في مسابقة حلم من خلال اتباع كيفية وخطوات الاشتراك الموضحة بالمقال عن طريق الاتصال على أرقام مسابقة mydream المرفقة وفق الدولة التابع لها.

تحديث: أعلن الإعلامي مصطفى الأغا مقدم جوائز مسابقة الحلم خلال برنامج الليلة نفوز على شاشة قناة mbc عن المدة المتبقية على إعلان الفائز في مسابقة الحلم لشهر سبتمبر الجاري، حيث من المقرر وفقاً للإعلان الرسمي من جانب البرنامج أيتم الإعلان عن اسم الرابح يوم غدٍ الخميس بتاريخ 30 سبتمبر 2021م، ويجب العلم أنه ما زالت الفرصة أمامكم للاشتراك في سحب الحلم القادم الآن.

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