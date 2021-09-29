نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض عثيم بخصم 50% اليوم سارع بالشراء من معارض العثيم مجلة مقاضيك الشهرية في المقال التالي

مجلة عثيم مقاضيك الشهرية بتخفيضات جديدة من داخل هايبر العثيم ماركت، أفضل الشركات والمنتجات الغذائية ومستلزمات المنازل تجدونها في جميع معارض العثيم الكبرى حيث يوجد خلال العروض الحالية تخفيضات كبرى على منتجات من كبرى الشركات ونافسة قوية في العثيم لجذب العملاء من كافة الأرجاء، حيث المجلة الحالية متوفر بها عروض على منتجات الغذائية وماكولات المجمدة من لحوم ودواجن ومنتجات الألبان وغيرها من منتجات الغذائية، وأما عن مستلزمات المنازل فيوجد تخفيضات كبرى على المنظفات بكافة أنواعها، وعروض على الأدوات الكهربائية من غسالات وثلاجات وأجهزة المطبخ الكهربائية بكافة أنواعها من كبرى الشركات الموزعة، سنعرض لكم أجدد وأقوى العروض في عثيم من خلال مجلة الحديثة له بكل الأقسام. عروض تخفيضات العثيم القوية بأسعار خيالية العرض من دجاج مجمدة بدون أحشاء مناسبة جدا للحشو من شركة ساديا الدجاجة بوزن 1100 جرام، عدد 10 دجاجات بسعر 125 ريال بتوفير 18% عن سعر أصلي المتداول، العثيم يطرح كرتونة دجاج واحدة لكل عميل. بتوفير 46% على حليب بودرة من عثيم عبوة كبيرة بوزن 2 كيلو ونصف الكيلو من انكور اجود أنواع الحليب البودرة، جاءت بسعر 44 ريال سعودي بعد تخفيض، لكل عميل 2 حبة من الحليب البودرة انكور. عرض توفير 54%، أقوى عروض بسعر أقل من طبيعي معتاد وفر العثيم ماركت مسحوق تنظيف من شركة تايد صابون مركز كيس كبير بحجم 5 كيلو جرام، بعد تخفيض من عثيم جاء بسعر 32 ريال سعودي تخفيض التخفيض. عروض بخصم 50% بالعثيم اليوم سارع بالشراء توفير بأكثر من النصف خصومات 51%، تونة حدائق كاليفورنيا خفيفة بالزيت بوزن الحبة 170 جرام، داخل العرض بسعر 9 ريال سعودي لعدد 3 حبات يمكن شراء كمية التي يرغب بها عميل.

توفير بخصم 45% على أرز أبو كأس مزة بسمتي وزن 10 كيلو جرام، لكل عميل 2 كيس كبير، سعر بعد الخصم 53 ريال سعودي، اشتري ما تحتاج لتخزين الشهري.

عرض توفير بخصم 50% على زيت عافية من شركة دوار شمس زجاجة بسعة 2 لتر، وزجاجة أخرى بسعة لتر ونصف، لكل عميل 3 حبات فقط من العرض بسعر 24 ريال سعودي.

عرض خصم كبير 30% على زجاجة زيت عافية الكبرى، الزجاجة بسعر 9 لتر الحبة الواحدة بسعر 88 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض عثيم بخصم 50% اليوم سارع بالشراء من معارض العثيم مجلة مقاضيك الشهرية - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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