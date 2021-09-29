نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض ساكو السعودية اليوم أقوى تخفيضات ساكو saco على مستلزمات المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوى عروض ساكو السعودية اليوم وخصومات مذهلة على أسعار المفروشات الداخلية indoor Furniture من ساكو saco، وخصومات على اسعار مستلزمات المنزل من كنب وكراسي استرخاء مميزة تتمتع بجودة صناعة وجودة خامات لا مثيل لها، بالإضافة إلى عروض طاولات ساكو المميزة والتي تشمل طاولات السفرة والطاولات المكتبية لتناسب جميع الأعمار وتلائم الجنسين، بالإضافة إلى مستلزمات الألعاب من كراسي متحركة وطاولة كمبيوتر من النوع القابل للطي، وكل ذلك يمكنك شراؤه عبر موقع ساكو أون لاين والإستمتاع بشحن مجاني لأي منطقة داخل حدود المملكة العربية السعودية، تسري العروض حتى يوم 16 أكتوبر 2021، وإليكم تفاصيل العروض.

عروض ساكو

تتميز عروض ساكو الخاصة بالمفروشات الداخلية بالجودة والعملية من حيث انتقاء القطع المعروضة داخلة مجلة عروض ساكو الشهرية، والتي تشمل تخفيضات على أسعار مختلف مستلزمات المنزل في موسم عروض اليوم الوطني، وتضم العروض مجموعة من أطقم الإسترخاء المصممة بإحترافية بتصميمات عصرية وأنيقة، بالإضافة إلى ألوانها المحايدة التي تناسب مختلف الأذواق وتلائم وتتكامل بإمتياز مع مختلف أنواع الديكور الداخلي، كما أنها حلول عملية تجمع ما بين الراحة، الاسترخاء، الأناقة ويمكن إستخدامها لأكثر من هدف.

طقم استرخاء زاوية مزود بوحدة تحكم متوفر باللونين الرمادي الفاتح والأسود، يناسب جميع الأذواق حل عملي للإسترخاء والإجتماعات العائلية، بسعر 3999 بدلًا من 4599 ريال سعودي وتمتع بتوفير 600 ريال + خدمة توصيل وشحن مجاني.

كرسي استرخاء ساكو

تضم العروض كرسي استرخاء هزاز متميز، قطعة عصرية أنيقة مصنوعة من أفضل الخامات وأجودها، يتميز بإضفاء لمسة أنيقة من الدفء والراحة، متوفر بعدة ألوان كما يتخذ وضعيات مختلفة للجلوس لضمان الراحة، ومع شعور الإهتزاز الذي يدعو للاسترخاء يمكنك الإستمتاع بلحظات من السلام بمنزلك أو مكتبك.

الكرسي متوفر بسعر 799 بدلًا من 1099 ريال سعودي ووفر 300 ريال، الكرسي متوفر بالمقاسات التالية 84×99×99 سم، يمكنكم الشراء من خلال موقع ساكو أون لاين خلال ثوانٍ.

كرسي استرخاء أنيق وعصري متوفر بمقاس 94×92×100 سم، الكرسي متاح بسعر 1099 بدلًا من 1299 ريال سعودي وفر 200 ريال، كما يمكنك التقسيط على 6 أقساط بقيمة 184 ريال فقط.

طاولات ساكو saco

متاح بالمجلة طقم طاولة طعام أنيقة وعصرية تناسب المساحات الصغيرة بسعر خاص من ساكو saco، وهي متوفرة بالمقاسات التالية 150×90×70 سم، وتكفي الطاولة لإستخدام 6 اشخاص بأريحية تامة، وهي متوفرة بسعر 799 بدلًا من 999 ريال سعودي ووفر 200 ريال.

متوفر أيضًا في تخفيضات ساكو اليوم الوطني طاولة طعام أصغر نسبيًا من الطاولة السابقة متوفر لكي تكفي 4 أشخاص، تناسب مساحة الغرف الصغيرة، والعائلات بالعدد المحدود، مقاسها 110×76×75 سم، بسعر خاص لفترة محدودة 499 بدلًا من 605 ريال سعودي ووفر 106 ريال.

نوافيكم بأحدث عروض السعودية وأقوى تخفيضات متاجر السعودية فور الإعلان عنها، ويمكنكم زيارة موقع ساكو أون لاين والإستمتاع بالتسوق بخطوات سهلة وبسيطة، كما يمكنكم الشراء بضغطة زر من خلال إختيار المنتجات المفضلة والضغط على أيقونة اضغط للشراء وإتمام مرحلة التسوق خلال ثوانٍ معدودة، كما نتيح لك معرفة تفاصيل العروض واختيار العرض المفضل من حيث السعر والخامات والمساحة المخصصة له، تابعونا لمعرفة المزيد.