شوف عروض بنده اليوم ضمن عروض بنده الأسبوعية بمناسبة عيد بندة السنوي في موقع بندة Panda

يعد هايبر بنده ماركت Hyper Panda market من أكبر الماركتات الموجودة في ماركة بنده بالمملكة العربية السعودية، وخصومات خاصة جداً ضمن عروض بنده اليوم وعروض بنده الأسبوعية، كما يتوفر لديهم تنزيلات خاصة جداً على أسعار جميع الشكولاتات، والحلويات، والمخبوزات الطازجة والمصنوعة لدى مخابز بنده، وسوف نوفيكم تفاصيل عروض بنده لهذا الأسبوع عبر موقعنا ثقفني، وإليكم التفاصيل:

عروض بنده اليوم من مجله بنده وموقع بندة الرسمي Panda

نوفي حضراتكم عملاء بنده الكرام تفاصيل عروض عيد بنده السنوي على المنتجات الغذائية والمخبوزات، ومنها: خصم مميز على سعر شكولاتة جلاكسي بالحليب والتمر، كما يتوفر لديهم تخفيض آخر على سعر أصابع الشكولاتة المملحة بالكراميل المقرمشة من تويكس Twix، كما يتوفر لديهم عرض ممتاز على سعر شكولاتة flake من Cadbury.

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يتوفر لدى هايبر بنده Hyper Panda أيضاً خصومات خاصة جداً على أسعار: سائل غسيل الصحون المميز من سنوفا، كما يتوفر لديهم خصومات أخرى على أسعار منعم الأقمشة المركز من Comfort، وكذلك يوجد لديهم خصومات على أسعار زيوت الشعر من دابر أملا، وعلى زيت الشعر الدهني من نفس الماركة، كما تجدون عرض على سعر صبغة الشعر من باليت Palette، وعلى شامبو برت بلس، ولوشن جرجنز، كما يتوفر تخفيض آخر منهم على سعر غسول الوجه بالأعشاب من هيمالايا Himalaya، وعلى غسول الوجه للتشطيف العميق من بيور Biore، وكذلك التخفيض الخاص منهم على سعر باقي منتجات العناية بالوجه والبشرة.

عروض بنده من بنده عروض المملكة Panda

نستكمل معكم تقديم عروض مميزة جداً من بندة Panda على أسعار باقي السلع، ومن بينها: خصم بنده الأسبوعي على سعر ورق العنب من ماركة رنا، وعلى عبوات زيت الزيتون البكر الممتاز من ماركة كوبوليفيا، كما يتوفر لديهم خصومات خاصة على أسعار الطحينة الفاخرة من ماركة الجميل، وعلى سعر مكعبات مرقة الدجاج من ماركة كنور، كما يتوفر لديهم خصومات خاصة على أسعار صلصة المعكرونة الأصلية من ماركة دبل مونتي، وعلى سعر عبوات مياه بنده.