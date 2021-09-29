شوف عروض اكسترا للجوالات والالكترونيات extra بخصم إضافي 10% فوق الخصم الأساسي من أكسترا

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا للجوالات والأجهزة الالكترونية نعرضها عليكم مع كود حصري لخصم إضافي 10% فوق خصم موقع اكسترا اون لاين الأساسي extra مع أقوى التخفيضات الحصرية من أكسترا السعودية، حيث يسري الكود على العديد من الأجهزة الإلكترونية، وبهذا يمكنكم من شراء كل الأجهزة بأكبر تخفيض ممكن.

عروض اكسترا للجوالات extra مع خصم إضافي 10% فوق الخصم الأساسي على موقع أكسترا اون لاين

تتضمن تخفيضات اكسترا من بين سائر متاجر السعودية خصومات أساسية على كل معروضاتها في الموقع أو الفروع، كما أنها تتيح لعملائها إمكانية الشراء مع الإستفادة بخدمة تقسيط اكسترا ، أما كود الخصم الإضافي فهو ساري حتى يوم 2 أكتوبر 2021، والكود هو nd91 ، فسارعوا بالاستفادة منه قبل انتهاء المدة.

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كما هو موضح لكم في التالي فإن خصومات اكسترا جوالات تشمل العديد من جوالات اكسترا ايفون بكل إصداراته، والتي أشهرها هو جوال ايفون 12 برو ماكس iphone 12 pro max ، والذي تجدون سعره مع ما سبقه من إصدارات ايفون 12 و ايفون 11 مع جديد اكسترا اكسسوارات جوال ايفون 12 ، وهذا بخصومات كبيرة تسري على إصدارات الجوالات الثلاثة 128 ، و 256 ، و 512 جيجا.

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يهتم متجر اكسترا دائمًا بالإجهزة التكنولوجية الذكية، والتي من أهمها أجهزة اللاب توب، ولهذا يشمل كتالوج تخفيضات اليوم الوطني خصومات حصرية على أجهزة اكسترا لابتوب ، وهذا من ماركات لينوفو lenovo و اسوس، حيث أنهما من أكثر الشركات التي تصدر أجهزة لابتوب إقتصادية بمواصفات تقنية عالية تناسب كل الإحتياجات والإستخدام اليومي.

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كما تشتمل اكسترا السعودية على العديد من أجهزة الشاشت الحديثة والذكية الت يتقدم لكم أجود صورة لمشاهدة ممتعة مع كل أفراد الأسرة، وهذا من مختلف الماركات مثل سوني، وسامسونج ، وال جي.

قدمنا لكم كل خصومات اكسترا على سائر الجوالات والأجهزة الإلأكترونية من شاشات ولابتوب، وهذا بأسعار حصرية مخفضة بمناسبة إحتفالات اليوم الوطني السعودي في المملكة، وتسري الخصومات حتى يوم 2 أكتوبر 2021، كما قدمنا كود حصري على أسعار الألكترونيات ليسمح لكم بالحصول على خصم إضافي 10%.