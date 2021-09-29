شوف عروض بنده اليوم خصومات وتخفيضات تصل ل 60% أقوي عروض السعودية اليوم

عروض بنده السعودية، يحرص هايبر بنده على أن يقدم أقوى وأكبر العروض وكذلك الخصومات، فيمكن تواجد تلك العروض يوميًا أو عروض أخرى أسبوعيًا، كما أن كل عام حوالي مائة وعشرون عميل يقومون بزيارة متاجر بنده، حيث يتم توافر أربعة مراكز تقريبًا تختص في التوزيعات الأساسية في المملكة العربية السعودية، ويتواجد أيضًا حوالي ستمائة شاحنة حتى يستطيعوا توصيل 70 ألف من المنتجات الغذائية والغير غذائية إلى متاجر بنده.

عروض بنده تصل ل 70% اليوم على جميع المنتجات وحتي نهاية سبتمبر

عروض بنده السعودية

يكون خصومات بنده مستمر في عمل أقوى وأكبر الخصومات والعروض اليوم الموافق 21 سبتمبر 2021 إلى كافة عملاء بنده، بحيث أن الكثير من المواطنين ينتظرون تلك العروض التي يقوم بتقديمها الهايبر، فهي تحتوي على مقدار كبير من الخصومات على كافة المنتجات والسلع الغذائية.

تخفيضات بنده الأسبوعية

تنزيلات بنده على سعر لبنة المراعي يكون 18.95 ريال سعودي

عروض بنده سعر القشطة الطازجة بدر يكون 14.25 ريال سعودي.

خصومات بنده سعر الجبن العكاوي من النوع خير الجياد يكون 29.95 ريال سعودي.

تخفيضات بنده سعر الكب كيك بحشو الكراميل أو الشوكولاتة أو الفراولة أو الفانيليا يكون 9.95 ريال سعودي.

سعر شرائح الخبز بر الكبير من النوع 4.95 ريال سعودي.

سعر جبن قليل الدسم من النوع بدر بالحبة السوداء يكون 24.95 ريال سعودي..

خصومات بنده الأسبوعية