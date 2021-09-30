شوف عروض أسواق العثيم مقاضيك الشهرية معانا أوفر

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عمر شويل - جدة عروض أسواق العثيم ، كل منزل يحتاج بشكل مستمر إلى السلع الغذائية بكل أنواعها، وكل أسرة لها مصروفاتها الخاصة، التي تحتاج إلى وضع خطه لي إدارة الأمور العائلية، علي مدار الشهر، عروض التوفير تساعد كثيراً، ربة المنزل على التدبير، دون حدوث أي عجز مالي في ميزانية الشهر، وهذا ماتحرص عليه أسواق العثيم التي ترفع شعار “معانا أوفر” وصفقات تصل إلى 50 %.

عروض أسواق العثيم مقاضيك الشهرية معانا أوفر

إذا كان لديك طفل رضيع لم يتجاوز العامين، بتأكيد تستهلكين كميات كبيرة من البامبرز بشكل شهري، وتحتاجين إلى عبوات التوفير من أسواق عبد الله العثيم، وفر 37% عند شراء حافظة بامبرز مكونة من 70 حبة + حافظة مجاناً بسعر 109،95 ريال فقط، هذا العرض من الصفقات الرابحة والموفرة.

ربطة مناديل فاين من 10 عبوات الحبة تتكون من 150 منديل، السعر 17،95 ريال، مسموح لكل عميل 3 ربطة فقط من هذا المنتج.

عروض أسواق العثيم على الجوالات والشاشات

أسعار الجوالات والشاشات في العثيم إقتصادية جداً لا تتجاوز الألف ريال، ومنها مالايتجاوز ال 500 ريال، في حال نفاذ العروض في أحد الفروع يمكنك مسح الكود والإطلاع على أقرب فرع لك، أو طلب المنتجات أون لاين عبر التطبيق الإلكتروني أو الصفحة، جوال شياومي بإمكانيات متميزة سعة 32 جيجا بايت، إصدار آي 9 ب 359 ريال.

جوال بسعر 405 ريال، ماركة آي تي آي ال المساحة الداخلية له 64 جيجا بايت.

جوال بسعر 165 ريال فقط، ماركة نوكيا 5310.

جول بسعر 559 ريال، سامسونج آي 30 آس.

شاشة أور ال دي سمارت 55 بوصة ب 1،499 ريال.

شاشة توشيبا ال آي دي 32 ب 869 ريال.

عروض أسواق العثيم المستلزمات المنزلية

عند الرغب في القيام برحلة مع العائلة أو الأصدقاء، كلما توفر لدينا الأدوات اللازمة كلما كانت الرحلة أكثر متعة وراحة، ومن الأدوات الهامة الكرسي المحمول ذو الوزن الخفيف الذي تستطيع أن تحمله معك بالسيارة من مكان لأخر وبأقل، وزن ومساحة، كرسي الرحلات متوفر مع حامل في العثيم ب 99 ريال، شنطة السفر أيضا لاغني عنها في الرحلات والسفر، واللممتع في الأمر أنها تتوفر بقياسات مختلفة على حسب الغرض، أسعارها تبدأ من 62 ريال.