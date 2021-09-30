نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اسوق العثيم بالسعودية اليوم اشتري بالجملة اوفر بخصم 50% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض أسواق العثيم في المملكة العربية السعودية اليوم أشتري بالجملة، يعد أسواق العثيم من أقوى المؤسسات في المملكة العربية السعودية التي تقدم الكثير من العروض والتخفيضات لجميع عملائها في جميع الأقسام، والعروض المقدمة اليوم من أسواق العثيم في السعودية بكافة الفروع على جميع السلع وتسمى العروض اليوم أشتري بالجملة والخصم يصل حتى 50%، وسنعرض من خلال موقعنا أقوى العروض في الكتالوج الخاص بأسواق العثيم.

أحدث أسواق العثيم في السعودية اليوم:

تعتبر أسواق العثيم من أفضل الأسواق التسويقية في المملكة العربية السعودية التي تقدم أقوى العروض الخاصة لعملائها الكرام، والعروض اليوم أشتري بالجملة والسعر منافس في الأسواق السعودية على جميع السلع الغذائية، على المعكرونة والأرز البسمتي بيعها بالربطة، كرتونة من الجبنة الكيري بسعر مميز داخل العرض في أسواق العثيم وسعرها 240 ريال سعودي، وعرض خاص على كرتونة من الجبنة المثلثات البقرة الضاحكة بسعر مميز في أسواق العثيم بسعر مميز وهو 118 ريال سعودي، عرض خاص على الكوكيز كرتونة بها ستة قطع ووزن القطعة 90 جرام، والكرتونة سعرها داخل العرض لعملاء أسواق العثيم بسعر 132 ريال سعودي فقط لاغير.

عروض أسواق العثيم بالجملة أوفر:

أما عن عرض كرتونة المعكرونة الوفرة وزن القطعة الواحدة 400 جرام أما عن سعر الكرتونة داخل العرض بسعر مميز لعملاء أسواق العثيم وهو 33 ريال سعودي فقط لاغير، أما عن عرض التونة قودي فهي بالملح الخفيف والماء والكرتونة عبارة 48 قطعة ووزن القطعة الواحدة 90 جرام وسعر الكرتونة لعملاء أسواق العثيم هي 189 ريال سعودي، عرض أخر على حليب هالي بودر والكرتونة عبارة عن ستة قطع والقطعة الواحدة وزنها 180 جرام وسعرها داخل العرض في أسواق العثيم هي 260 ريال سعودي.

بينما العروض الأخرى على الأرز البسمتي التابعة لشركة هالي والرابطة الواحدة بها عشرة كيلو جرام والعرض على أربعة ربطات وسعرها لعملاء أسواق العثيم داخل العرض بسعر مميز وهي 194 ريال سعودي، وعرض أخر على الأرز البسمتي التابعة لشركة جودان مزة والرابطة الواحدة وزنها عشرة كيلو جرام، والعرض على أربعة من الربطات أي أربعون كيلو وبسعر مميز لعملاء أسواق العثيم بسعر 104.95 ريال سعودي.

كتالوج عروض أسواق العثيم بالجملة أوفر بالسعودية: