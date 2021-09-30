شوف عروض لولو ماركت جوالات السعودية وتخفيضات لولو lulu وخصومات اليوم الوطني

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عمر شويل - جدة عروض لولو ماركت جوالات السعودية وتخفيضات لولو lulu الأسبوعية على أسعار الجوالات في موسم عروض اليوم الوطني Saudi National Day، حيث يعرض لولو هايبر ماركت السعودية بالفروع التابعة له بمختلف مناطق السعودية أقوى التخفيضات والخصومات على الهواتف الذكية الأحدث على الإطلاق، والأكثر مبيعًا في السوق الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية، وتستمر عروض لولو lulu هايبر ماركت بدايةً من يوم 27 سبتمبر 2021 وتستمر حتى يوم 9 أكتوبر 2021، كما تتوفر هذه العروض في مناطق الرياض، الخبر وحائل، وبإمكانكم التسوق من خلال موقع لولو أون لاين والدفع النقدي عند استلام الطلب أو باستخدام البطاقات المصرفية للدفع الفوري، واستمتعوا بخدمات شحن مجانية.

عروض لولو ماركت جوالات السعودية

تشمل عروض لولو ماركت أكبر سلسلة متاجر السعودية والمتخصصة في البيع بالتجزئة جوالات شركة سامسونج العالمية، أجهزة آبل آيفون، وجوالات لينوفو، أوبو، هواوي وغيرها من الهواتف الذكية الأكثر طلبًا في الوطن العربي والمملكة السعودية، وتضم العروض هاتف سامسونج جالاكسي Galaxy S21 Ultra 5G، يأتي الهاتف بشاشة بحجم 6.5 إنش، ومن أهم مميزاته رام 12 جيجابايت، ذاكرة داخلية 256 جيجابايت، يعمل بنظام اندرويد 11 القابل للتحديث، أما عن البطارية فهي عملاقة سريعة الشحن تعمل بقوة 5000 mAh يأتي الهاتف بسعر 4399 بدلًا من 5399 ريال سعودي، الهاتف مصمم بتصميم أنيق وعصري، متوفر باللون الأسود، جودة صورة فائقة الوضوح، أما عن الفيديو فهو يوفر صورة منتهى الدقة من حيث التفاصيل والألوان.

جوال سامسونج جالاكسي Galaxy S21 الجيل الخامس 5G، متوفر الإصدار 128 جيجابايت بسعر 2699 بدلًا من 3349 ريال سعودي، أما عن الإصدار 256 جيجابايت متوفر بسعر 2999 بدلًا من 3549 ريال سعودي.

جوالات سامسونج لولو ماركت

سامسونج أنتجت بعض إصدارات الهواتف الذكية القابلة للطي، ومن أفضل هذه الجوالات Galaxy ZFlip3، الهاتف مصمم بشكل عصري وأنيق يناسب إحتياجات المستخدمين، بإمكانك إستخدام الهاتف بشكله الطبيعي وإجراء إستخدام مزدوج لأكثر من تطبيق في آنٍ واحد، الهاتف يعمل بمعالج سنابدراجون 888 ثماني النواة، ورام 8 جيجابايت، بالإضافة إلى ذاكرة 256 جيجابايت، كما أنه يعمل بكاميرا خلفية مزدوجة عالية الوضوح والدقة، وكذلك الحال مع الكاميرا الأمامية، يعمل بنظام أندرويد 11، بينما من أبرز عيوبه البطارية صغيرة الحجم نسبيًا بمقارنةً بنظائره من نفس الفئة، متوفر بسعر 3999 ريال سعودي.

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