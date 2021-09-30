شوف خصومات 50% في اكسترا بالسعودية اليوم على جميع الجوالات االذكية

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عمر شويل - جدة تخفيضات وعروض اكسترا على أجهزة الجوالات المحمولة بالسعودية، توفر اكسترا عروض على أجهزة هواتف المحمول بالإضافة لإكسسوار هواتف المحمول، فترغب اكسترا على توفير الراحة لكافة عملائها في المملكة العربية السعودية وذلك من خلال تقديم إليهم أسعار مذهلة على جميع الهواتف من مختلف الماركات العالمية وإليكم في السطور الآتية عروض اكسترا على أجهزة هواتف المحمول.

تعتبر شركة اكسترا من أكبر المؤسسات في السعودية التي تقدم لعملائها الكثير من العروض والتخفيضات في جميع الأقسام بكافة الفروع المنتشرة بالمملكة العربية السعودية، وهناك عروض على الشاشات الذكية والتكيفات السخن والبارد، كما يوجد عروض أخرى على الجوالات المحمولة واللوحات والمكاوي، وعروض لكل بنت وسيدة على مكواه الشعر والسيشوار أيضا لعمل التسريحات المناسبة لكل فتاة.

عروض اكسترا على أجهزة الجوالات المحمولة في المملكة العربية السعودية:

تقدم دائما شركة اكسترا المنتشرة فروعها في المملكة العربية السعودية أفضل الخصومات والتنزيلات على الهواتف الذكية وجميع الأجهزة المنزلية والكهربائية، ويشمل العرض مختلف أجهزة المحمول من مختلف الماركات العالمية ومن أبرز تلك الماركات كلاً من آبل أيفون 12 برو ماكس 5جي 128 جيجا بايت متوفر باللون الأرز بالإضافة لهاتف هواوي واي 8 بي، 4 جي، 128 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق، يشمل العرض هاتف آبل أيفون 12 برو ماكس 5 جي، 128 جيجا باللون الذهبي، يحتوي العرض على آبل أيفون 12 ميني، 5 جي و64 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق، هاتف آبل أيفون 12، 5 جي، 128 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.

أفضل عروض اكسترا بالسعودية اليوم:

تخفيضات اكسترا اليوم، عرض خاص ومميز في اكستر على هاتف سامسونج نوت 21 ألترا 5 جي، بذاكرة داخلية 256 جيجا بايت متوفر باللون الفضي، يحتوي العرض على هاتف سامسونج جالكسي إس 22 ألترا 4 جي متوفر بمساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون الأسود، كما يوجد في العرض أيضا الهاتف على سامسونج جالكسي إس 21 ألترا 5 جي متوفر بمساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون الفضي.

يحتوي العرض على آبل أيفون 12 برو ماكس 5 جي و128 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق ويشمل العرض على آبل أيفون 12 برو ماكس 5 جي 128 جيجا متوفر باللون الجرافيت، يشمل العرض على هاتف آبل أيفون 12 برو ماكس 5 جي بمساحة 128 جيجا بايت ومتوفر باللون الذهبي.

عروض اكسترا على هواتف السامسونج جالكسي اليوم:

يتوفر على هاتف السامسونج الكثير من العروض والخصومات ومن أبرز الهواتف التي تشمل العرض كلاً من سامسونج جالكسي إيه 12 و4 جي و64 جيجا بايت متوفر باللون الأسود، يشمل العرض هاتف سامسونج جالكسي إيه 12، 4 جي متوفر بمساحة 64 جيجا بايت، هاتف سامسونج جالكسي إيه 12، 4 جي، 64 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.

يشمل العرض على هاتف سامسونج نوت 20 ألترا 5 جي 256 جيجا بايت متوفر باللون البرونزي، يحتوي العرض على هاتف سامسونج جالكسي إس 21 ألترا 5 جي متوفر بمساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون الأسود، يشمل الهاتف على سامسونج جالكسي إس 21 ألترا 5 جي متوفر بمساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون الفضي.

تخفيضات وخصومات في اكسترا بالسعودية اليوم على الشاشات الذكية:

تقدم شركة اكسترا الكثير من العروض والتخفيضات المذهلة لعملائها في أرجاء الفروع المنتشرة بالمملكة العربية السعودية، عروض اليوم على الشاشات الذكية المميزة بسعر منافس في الأسواق السعودية، حيث تقدم شركة اكسترا اليوم عرض مميز على الشاشة الذكية الأندرويد كلاس برو وشاشتها عالية الجودة ومقاسها 75 بوصة وتدعم الشاشة الواي فاي لمشاهدة الفيديوهات بكل دقة من الوضوح، وسعرها داخل العرض 3799 ريال سعودي وبخصم يصل حتى 45%، ويمكن شرائها من اكسترا بالتقسيط.