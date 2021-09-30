نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف مهرجان العروض من أسواق عبد الله العثيم من 29 سبتمبر حتى 5 أكتوبر في المقال التالي

أسواق عبد الله العثيم هي ثاني أكبر سلسلة للمواد والسلع الغذائية في المملكة العربية السعودية وتأتي في المقام الأول أسواق بنده وهايبر بنده تقدم أقوي وأفضل مهرجان العروض لمقايضتك الشهرية وترفع شعارها للجميع بالجملة معنا أوفر. لتلبي أحتياجات كل منزل سعودي ومغترب. يتوفر بالمجلة تخفضيات على جميع السلع الغذائية وتوفر لعملائها عرض 1+1 مجانا على منتجات البقالة مثل الأجبان والبقوليات ومتاح بالمجلة تشكيلة متنوعة من منتجات ساديا لتحضريها بشكل أسهل وأسرع لعائلتك. عروض أسبوعية من أسوااق العثيم السعودية ويوجد خصومات رائعة على منتجات القهوة والقهوة سريعة الذوبان والحليب المجفف سريع التحضير مهرجان العروض من أسواق عبد الله العثيم من 29 سبتمبر حتى 5 أكتوبر يسري هذا العرض بجميع الفروع بداخل وخارج المملكة العربية السعودية أبتدءاً من صباح الأربعاء الموافق 22 صفر 1443 هـ ولمده أسبوع وحتي نفاذ الكميه. أشتري 3 حبات من تونه حدائق كاليفورنيا خفيف 170 جرام وفري 51% خصم ب 9.95 ريال سعودي بدلا من 20.25 ريال سعودي.

متوفر 2 حبة لكل عميل عند شرائك حليب أنكور بودرة 2500 جرام ويمكن شرائه ببطاقة أكتساب وفري 46% ب 44.95 ريال سعودي بدلا من 83.95 ريال سعودي.

متوفر من ساديا 2 كرتونه لكل عميل دجاج بدون أحشاء مذبوح حلال 10×1100 جرام ب 125.95 ريال سعودي بدلا من 154 ريال سعودي ويمكن شرائه ببطاقة أكتساب وفري 18%.

أشتري صابون تايد بودرة مركز كيس 5 كيلو أبيض أو ألوان وفري 54% عند شرائك كيس ب 32.95 ريال سعودي بدلا من 71.95 ريال سعودي.

أشتري أرز أبو كاس مزة بسمتي 10 للكيس لعمل أشهي كبسة يمكن شرائه ببطاقة أكتساب وفري 36% متاح لكل عميل شراء 2 كيس ب 53.95 ريال سعودي بدلا من 83.95 ريال سعودي.

أشتري زيت عافية دوار الشمس خفة أكتر بسعر أقل 3 رباطات لكل عميل 2×1.5 لتر يمكن شرائه ببطاقة أكتساب للرابطة ب 24.95 ريال سعودي بدلا من 45.50 ريال سعودي. عرض FREE 1+1 مجاناً العروض سارية حتي نفاذ الكمية أشتري خلطة زبدة أماراتي 2 كيلو 1+1 مجاناً ب 15.95 ريال سعودي بدلا من 31.90 ريال سعودي.

جبن فيتا دنماركي 2 كيلو 1+1 مجاناً ب 21.80 ريال سعودي بدلا من 43.60 ريال سعودي.

قشطة المائدة بدر2 كيلو 1+1 مجاناً ب 21.80 ريال سعودي بدلا من 43.60 ريال سعودي.

أشتري مورتديلا الفلة دجاج سادة 2 كيلو 1+1 ب 32.95 ريال سعودي بدلا من 65.90 ريال سعودي.

بصل أحمر 2 كيلو 1+1 مجاناً ب 6.95 بدلا من 13.90 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة مهرجان العروض من أسواق عبد الله العثيم من 29 سبتمبر حتى 5 أكتوبر - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف مهرجان العروض من أسواق عبد الله العثيم من 29 سبتمبر حتى 5 أكتوبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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