شوف أحدث عروض جرير Garir على الشاشات السمارت والجوالات 2022 بخصومات تصل إلى 50%

نقدم لكم اليوم عملاء مكتبة جرير Garir الكرام العديد من الخصومات على أسعار منتجات كهربائية متعددة، ومنها خصم خاصة على أسعار الشاشات الذكية، وعلى أسعار العديد من الأجهزة الإلكترونية الأخرى، ومنها الأيفون بأنواعه وعلى الأجهزة الكهربائية المنزلية الكبيرة والصغيرة، كما يتوفر لديهم خصومات خاصة جداً على أسعار الجوالات 2021/2022 بأنواعها، وعلى أسعار العديد من مكانس الكهربائية، والساعات السمارت، وعلى ملحقات وإكسسوارات الأجهزة الإلكترونية بأنواعهم، وسوف نوفيكم اليوم أحدث عروض مكتبة جرير Garir بفروعها بالمملكة العربية السعودية على الشاشات والأجهزة الذكية، كل هذا وأكثر تجدونه يومياً عبر موقع ثقفني، وإليكم التفاصيل:

أحدث عروض جرير Garir في المملكة العربية السعودية

خصم خاص من جرير على أسعار الشاشات السمارت الذكية، ومنها: عرض جرير على سعر التليفزيون الذكي من إل جي LG بشاشة 55 بوصة LG SSUP7750PVB 4K، ورؤية بانوراما، ، كما يتوفر لديهم خصومات خاصة على سعر شاشة سوني Sony kd55x750DH 4K و55 بوصة، خصم آخر على سعر شاشة Haier المميزة 55 بوصة حجم شاشة، و4k Ultra HP DLED، وبها نظام أندرويد 9.

خصومات مكتبات جرير بمناسبة اليوم الوطني السعودي

توفر مكتبات جرير في المملكة العربية السعودية تخفيضات خاصة جداً على أسعار: شاشة Haier المميزة بحجم 58 بوصة الشاشة الذكية من مكتبة جرير بخاصية البانوراما وتطبيقات GOOGLE play و Goolge search، وأيضاً خاصية تحميل أي تطبيق تريده عبر الواي فاي الخاص بالشاشة، كما يتوفر أيضاً خصم ممتاز منهم على سعر الشاشة الذكية من سوني Sony بحجم 65 بوصة، والمتوفر به ريموت بحث صوتي، وأربع منافذ HDMI.

خصومات جرير بكميات محدودة Garir

يوفر جرير أيضاً ضمن العروض الخاصة لهذا الأسبوع: عرض مميز على سعر الشاشة الذكية من Skyworth المميزة بحجم 75 بوصة، وريموت بحث الصوت، ومنفذين HDMI، كما بها خاصية الأندرويد، وبحث جوجل، وبها إمكانية تحميل أي تطبيق واستخدامه عبر خاصية الواي فاي Wi Fi، وبها خاصية الـ Google play المميزة والـ YOUTUBE، كما يتوفر لديهم خصومات مميزة جداً على أسعار شاشات Skyworth 70، بخصائصه الممتازة التي تواكب 2022 من خلال مكتبة جرير.