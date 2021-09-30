شوف عروض هايبر بنده Hyper Panda وخصومات تصل إلى 65% بمناسبة الذكرى 43 لبنده

عروض هايبر بنده الخاصة وخصومات مميزة تصل إلى 65% على جميع المنتجات المعروضة بكافة فروع بنده Panda بالسعودية بمناسبة ذكراهم الـ 43، والتي يقدمها الماركت بمناسبة عيد افتتاحه 43، فبادروا باللحاق بعروضهم المذهلة، والمستمرة لفترات محدودة، وترقبوا منهم تخفيضات كثيرة أخرى من اليوم وحتى نفاذ الكميات، وهذه هي أفضل العروض المقدمة عبر موقع ثقفني:

يوفر هايبر بنده Hyper Panda بمناسبة الذكرى السنوية 43 لبنده Panda بجميع فروعه بالمملكة العربية السعودية تخفيضات خاصة على أسعار: كب الكيك اللذيذ بحشوات (الكريمة، والفانيليا، والفراولة، والكراميل) من ماركة لوزين Lusine، كما يتوفر لديهم خصومات خاصة جداً على أسعار خبز برجر البطاطس من ماركة فوشيه، وعلى سعر الميني سويسرول مميز المذاق، وعلى الكيك بار بحشوة سفن دايز، وكذلك خصومات مميزة على أسعار المافن بأنواعه (شكولاتة، فانيليا، ريد فيلفت) من ماركة لوزين، وغيره على سعر الفطائر والكرواسون من لوزين.

عروض هايبر بنده وعروض بنده الأسبوعية PANDA

يوفر هايبر بنده Hyper Panda أيضاً ضمن عروضه بمناسبة الذكرى السنوية له تخفيضات خاصة على أسعار المنتجات الغذائية، ومنها: خصم خاص منه على سعر شرائح جبن المراعي المميزة، وعلى سعر الحليب المكثف المحلى من المراعي، كما يتوفر لديهم خصومات مميزة أخرى على أسعار الجبنة الشيدر المطبوخة من المراعي Al Marai، وعلى سعر الجبنة القطع من المراعي، وعلى سعر الجبنة الكريمي المطبوخة من المراعي، كما يوجد لديهم عرض مميز على سعر الجبنة الكريم المطبوخة بنكهاتها المختلفة من نفس الماركة مميزة المذاق، وأيضاُ خصم على سعر الجبنة المبشورة كاملة الدسم من المراعي، واللبنة الفاخرة كاملة الدسم من المراعي Al Marai، وعلى زبادي المراعي كاملة الدسم.

عروض هايبر بنده ضمن عروض بنده اليوم

نستكمل مع حضراتم تقديم أفضل عروض بنده على أسعار المنتجات الغذائية، ومنها خصم بنده المميز على أسعار المخبوزات الطازجة من مصنعها، ومنها: خصم آخر على سعر دونات رافيللو المحشية، وعلى سعر الورز بورك بالبطاطس الشهية لذيذة المذاق، كما يتوفر لديهم خصم آخر على سعر منتجهم الأكثر مبيعاً البسكويت المصري المدور.