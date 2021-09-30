شوف مقاضيك الشهرية من العثيم وخصومات تزيد عن 50% على بعض السلع والمنتجات

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عمر شويل - جدة طرحت أسواق العثيم عروض جديدة تتضمن تخفيضات هائلة على كافة أنواع السلع والمنتجات، وهذه العروض تندرج تحت أسم مهرجان مقاضيك الشهرية، ويمكن من خلال مجلة مقاضيك الشهرية معرفة قيمة الخصومات التي طرحتها أسواق العثيم على مختلف أنواع السلع والمنتجات، وتعد شركة عبد الله العثيم في المملكة واحدة من أهم وأكبر الشركات التي تعمل على توفير احتياجات المواطنين من السلع والخدمات سواء داخل المملكة أو خارجها.

مقاضيك الشهرية من العثيم وخصومات تزيد عن 50% على بعض السلع والمنتجات

أعلنت أسواق عبد الله العثيم عن طرح عروض مهرجان مقاضيك الشهرية، والتي تتضمن خصومات كبيرة على مختلف الانواع من السلع والمنتجات سواء تلك المنتجات غذائية أو سلع ترفيهية ويمكن معرفة هذه الخصومات من خلال متابعة مجلة عروض العثيم، وهذه العروض متوافرة حتى نفاذ الكمية أو حتى يوم الثلاثاء الموافق 5 أكتوبر 2021 وهذه أمثلة لبعض الخصومات على بعض السلع والتي تزيد عن نسبة 50% كما يلي:-

السلع نسبة الخصم تونة قطع 3 حبات حدائق كاليفورنيا 51% علبة حليب بودرة أنكور 2500 جم 46% دجاج ساديا بدون أحشاء 18% علبين زيت عافية دوار شمس 1.5 لتر 45% شيكارة أرو أبو كاس مزه بسمتي 10 كجم 36% تايد بودرة مركز وزن الكيس 5 كجم 54%

ويمكن من خلال مجلة مهرجان مقاضيك الشهرية من العثيم معرفة باقي الخصومات والتخفيضات التي طرحتها أسواق عبد الله العثيم على السلع والمنتجات المتوافرة خلال فترة العرض وذلك كما يلي:-

وتقدم أسواق العثيم العديد من العروض حيث يتم طرح مهرجان الطازج كل يومي اثنين وثلاثاء من كل أسبوع، كما هناك عروض تكون خاصة بمدينة الرياض وتستمر لمدة أيام محددة، بالإضافة إلى عروض الاركان.

وتحاول العديد من الأسواق الكبري في المملكة اجتذاب عملاء جدد، لها من خلال قيام هذه الأسواق أو السلاسل التجارية بطرح عروضاً تسويقية تتضمن خصومات هائلة، مثل بن داود وهايبر بنده وكارفور ومكتبة جرير وغيرها من السلاسل والأسواق التجارية والتي تكون هدفها الأول والأخير هو توفير سلع ومنتجات للمواطنين والأفراد بأسعار تنافسية عن مثيلاتها بالاسواق.