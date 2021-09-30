شوف خصومات 60% في العثيم السعودية اليوم على كافة المنتجات

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عمر شويل - جدة تقدم العثيم إلى كافة عملائها مجموعة من العروض والخصومات التي توفر للجميع إمكانية شراء ممتازة دون أن تؤثر على ميزانية المنزل بأكمله، فتعددت فروع أسواق العثيم المنتشرة في المملكة العربية السعودية، ففي أي وقت يمكنكم التوجه إلينا وستحصلون على كل ما يحتاج إليه منزلكم.

عروض العثيم السعودية

تقدم إليكم العثيم عروض وتخفيضات على كلاً من خبز تورتيلا بنكهات مختلفة بالإضافة لأجرومونتي صوص باستا طماطم شيوي بنكهات مختلفة 230 جرام وصلصة سرايراتشا الحارة بنكهات مختلفة 455 مل وسناك الكينوا بنكهات مختلفة 70 جرام والكينوا بنكهات مختلفة 70 جرام وجورنز شراب بنكهات مختلفة 750 مل وجوردنز شراب كينو بطعم البندق ودولشي قرفة 750 مل.

عروض أسواق العثيم في المملكة العربية السعودية

وتشمل العروض جرانيد ميري مكرونة متنوعة 250جرام وليدي ليبرتي سناك متنوع 85 جرام، وجراند ميري مكرونة نيدس تريكولورس بابارديلز 500 حرام ومكرونة متنوعة جرانور 500 جرام وعصير نكتار بنكهات مختلفة لتر واحد وتيرابين شراب بنكهات مختلفة لتر واحد وتوتش اسيشيل بهارات بنكهات مختلفة.

خصومات وعروض أسواق العثيم

يشمل العرض على الأرز الأبيض بسمتي المها عشرة كيلو وأزر مصري جرير فارمز خمسة كيلو وأرز بسمتي أبيض عنبر باب الهند خمسة كيلو وأرز بسمتي أبو سنبلتين عشرة كيلو وهيل زينا أخضر ومكرونة العلالي وتورتة صغير مدور ومناديل وجه مشوار ناعمة وصابون صحون فيري 1 لتر ومبيض كلوركس وجولد أرز كيلو جرام وجولد أرز خمسة كيلو جرام وهدية زيت 700 مل.

متجر العثيم

تعتبر العثيم من أبرز وأهم المتاجر المتوفرة في المملكة العربية السعودية والتي توفر إلى عملائها أفضل العروض على أفضل المنتجات الغذائية التي من بينها الفواكه والخضروات والمخبوزات وكافة المأكولات الأخرى.

فإذا كنتم في حاجة لشراء أية من المكونات يمكنكم التوجه إلى أقرب فروع من فروع العثيم فهي تعمل على مدار الأسبوع دون أي انقطاع لتلبي كافة متطلبات عملائها مع العلم أن العروض في العثيم لا تنتهي فجميعها مستمرة على مدار الأسبوع وفي حالة انتهاء العرض ستجدون العرض الجديد فالهدف الأساسي الذي تعمل العثيم من أجله هو تلبية متطلبات كافة عملائها بأقل الأسعار.