نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم مسابقة الحلم 2021 mydream mbc لجميع الدول دخول سحب 250.000$ الليلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رقم مسابقة الحلم 2021 لكافة الدول العربية المتاحة من جانب المسابقة لإرسال الرسالة النصية التي تحتوي على كلمة من الكلمات الثلاث المعلن عنهم من قبل الشركة المنظمة، حيث يبحث العديد من الراغبين في الاشتراك في مسابقة الحلم لهذا العام عن رقم مسابقة الحلم المرادف لبلدهم، لذلك فقد قمنا بتوفير جدولاً يتضمن كافة الأرقام التي سيحتاج إليها راغبي المشاركة في مسابقة الحلم 2021، وتتيح مسابقة الحلم أكثر من طريقة للتسجيل في السحوبات الخاصة بالمسابقة، حيث يمكن التسجيل في الحلم من خلال التسجيل في خدمة الاشتراك للحلم، أو من خلال المشاركة من خلال الرسائل النصية sms، أو عن طريق الاشتراك من تطبيق مسابقة الحلم، أو عبر موقع مسابقة الحلم الرسمي الإلكتروني، كما يمكن الاشتراك في المسابقة الرديفة.

أرقام مسابقة الحلم 2021

أتاحت مسابقة الحلم عبر موقعها الإلكتروني أرقام الحلم التفاعلية للعديد من الدول العربية للاشتراك في الموسم الجاري، حيث يمكنكم التعرف على رقم الحلم المرادف لبلدك والتكلفة لكل رسالة أو اتصال مباشر من خلال جدول أرقام مسابقة الحلم التفاعلية التالي:

الدولة شركة الاتصالات الرقم الوسيلة التكلفة لكل رسالة السعودية STC Mobily Zain Virgin Mobile Lebara 858888 650444 755505 300300 313131 SMS 5.75 ريال الإمارات Etisalat Du 5544 3636 SMS 3.15 درهم كل يوم و .5.25 دراهم رسالة الكويت stc 4141 SMS 500 فلس عمان Omantel 90434 SMS 500 فلس البحرين Batelco stc Zain 94000 SMS 500 فلس العراق Asiacell Korek Zain 2266 2180 2770 SMS 1200 دينار عراقي فلسطين Jawwal Wataniya 1625 6144 SMS 3.5 NIS مصر Vodafone – Etisalat – Orange – WE WE -Vodafone – Etisalat – Orange 95458 95450 SMS 5 جنيهات مصرية الأردن Orange Umniah Zain 98858 SMS 70 قرش المغرب Maroc Tel INWI Orange 9669 SMS 9 دراهم مغربية سوريا Syriatel MTN 1565 SMS 100 ليرة سورية تونس Tunisie telecom Orange Ooredoo 85988 SMS 1.5 دينار تونسي

طريقة التسجيل في مسابقة الحلم 2021

من يرغب في التعرف على كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 والخطوات الصحيحة لكل طريقة من طرق التسجيل في برنامج الحلم موسم 2021م لدخول سحب مسابقة الحلم القادم للتأهل وزيادة فرصة الفوز بالجائزة المرصودة والمعلن عنها رسمياً من قبل المنظم “شركة mbc”، يمكنه ذلك من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

موقع مسابقة الحلم الرسمي

تتيح مسابقة الحلم موقعها الإلكتروني أمام الراغبين في الاشتراك من خلال الموقع الرسمي، حيث يمكن دخول السحب القادم لمسابقة الحلم عن طريق الدخول إلى موقع مسابقة الحلم الرسمي ثم اختيار مفتاح الدولة التابع من ضمن الدول الآتية (السعودية – مصر – المغرب – تونس – الأردن – سوريا – العراق – الكويت – عمان – الإمارات – فلسطين – البحرين).

ثم تعبئة رقم الهاتف الجوال الخاص بالمشترك والنقر على اشترك الآن، ومن يرغب في الحصول على رابط دخول موقع مسابقة الحلم الرسمي للاشتراك عبر الإنترنت أو الإطلاع على تفاصيل المسابقة من حيث الشروط والأحكام وغيرهم، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط دخول موقع مسابقة الحلم (mydream.mbc.net) الرسمي.

ويجب العلم أن المنظم قد أتاح إمكانية الاشتراك في مسابقة الحلم لكافة الراغبين في المشاركة من جميع الدول المتوفر لديها خدمة الاشتراك والبالغين سن الرشد، وتم استثناء العاملين لدى المنظم وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة وأزواجهم وأزواج أي من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة من الاشتراك في المسابقة هذا الموسم.

اسم الفائز في مسابقة الحلم اليوم 2021

تم الإعلان يوم السبت بتاريخ الخامس عشر من شهر مايو 2021م عن اسم الفائز في مسابقة الحلم بالجائزة الأكبر منذ بدء موسم الحلم 2021م، حيث تم إجراء السحب على مبلغ نصف مليون دولار أمريكي عبر برنامج كلنا نفوز الليلة بتقديم الإعلامي “مصطفى الأغا”، وأعلن عن اسم الفائز في السحب وهو مواطن مصري يقيم بالمملكة العربية السعودية يمكنكم التعرف عليه من خلال التالي:

كما أعلنت عن فوز حمزة البشير من الكويت بمبلغ 30.000$ جائزة سحب تطبيق الحلم خلال رمضان، ويمكنكم الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال اتباع الطريقة الموضحة بالمقال.

أسماء الفائزين مسابقة الحلم يونيو 2021

أعلنت الشركة المنظمة لمسابقة الحلم إم بي سي بشكل رسمي عن فوز خمسة أشخاص خلال شهر يونيو 2021م، وتحديداً بتاريخ العاشر من شهر يونيو 2021م، ويمكنكم التعرف على الأسماء الفائزة والدول التابعين لها وقيمة الجائزة من خلال التالي:

مسعد فهد العنزي من الكويت، وقد فاز بمبلغ 5.000$ جائزة المستوى البرونزي. إبراهيم علي أحمد من السعودية، وقد فاز بمبلغ 15.000$ جائزة المستوى الذهبي. حلمي إبراهيم غلاب من مصر، وقد فاز بمبلغ 20.000$ جائزة المستوى البلاتيني. محمد مبارك طه من السعودية، وقد فاز بمبلغ 30.000$ جائزة المستوى الماسي. ربيع التنبوك من سوريا، وقد فاز بمبلغ 10.000$ جائزة المستوى الفضي.

إعلان اسم الفائز في سحب الحلم يوليو 2021

تم الإعلان رسمياً من قبل مسابقة الحلم بتاريخ 1 يوليو 2021م عن اسم الفائز الجديد لشهر يوليو الجاري بمبلغ 250.000$ عبر شاشة قناة mbc الفضائية، حيث فاز أحمد إبراهيم محمد مصري الجنسية المقيم بدولة الإمارات العربية المتحدة، ويمكنكم التعرف عليه وعلى قيمة سحب الحلم القادم من خلال الفيديو التالي:

وقد أعلنت المسابقة أيضاً عن إتاحة الفرصة لربح منزل على جزيرة اليونان، حيث أوضحت المسابقة أن جميع المشاركات منذ بدء موسم مسابقة الحلم 2021 تؤهل المشاركين والمشاركات بشكل تلقائي لسحب منزل الأحلام، وسيتم الإعلان عن تاريخ سحب منزل الأحلام في وقتٍ لاحق من قبل المسابقة، ومن يرغب في الحصول على رقم مسابقة الحلم 2021 للاشتراك في السحب القادم، يمكنه ذلك من خلال الجدول المرفق بالمقال.

سحب مسابقة الحلم الليلة

تم الإعلان من جانب الإعلامي مصطفى الأغا مقدم جوائز مسابقة الحلم عن قيمة سحب مسابقة الحلم القادم عبر حساب المسابقة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث تبلغ قيمة السحب القادم ربع مليون دولار 250.000$، ومن المقرر أن يتم إجراء السحب اليوم الخميس بتاريخ 30 سبتمبر 2021م للتعرف على اسم الفائز في مسابقة الحلم الليلة.

كل ما عليكم هو الاشتراك في مسابقة الحلم برسالة نصية تتضمن كلمة حلم أو dream أو reve على الرقم المخصص لبلدكم، وفي حال عدم وجود خاص بلبدكم مثل رقم مسابقة الحلم السودان أو غيرها من الدول العربية الأخرى الغير موجودة، فيمكن الاشتراك في المسابقة عن طريق رقم مسابقة الحلم 2021 الدولي، كما يمكن تسجيل رقم الهاتف عن طريق موقع مسابقة الحلم الرسمي.