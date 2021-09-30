الرابح في مسابقة الحلم اليوم سحب سبتمبر مبلغ 250 ألف دولار في سحب الحلم

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عمر شويل - جدة الرابح في مسابقة الحلم اليوم في سحب شهر سبتمبر الجاري والفائز الذي يحصل علي مبلغ 250 ألف دولار أمريكي . ذلك بجانب الإعلان عن أسماء الفائزين في مسابقة الحلم برحلات للدول الأوربية . تلك الجوائز التي تقدر بمبلغ 3 مليون دولار أمريكي لمجموعة الجوائز المحددة من MBC . كذلك تقرر في مسابقة الحلم اليوم مع الإعلامي مصطفي ألاغا بأن مبلغ 250 ألف ستكون لرابح واحد فقط . كما يتم الإعلان عن الفائز في مسابقة الحلم 2021 بعد إجراء سحب بشكل عشوائي لأسم الفائز في الحلم . ذلك يكون عن طريق صندوق مغلق يحتوي علي كافة المسجلين في مسابقة الحلم لهذا الموسم الجديد . وفي هذا المقال نتعرف علي كافة تفاصيل أسماء الفائزين في مسابقة الحلم اليوم .

الرابح في مسابقة الحلم اليوم مع الإعلامي مصطفي ألاغا

الرابح في مسابقة الحلم اليوم يتم الإعلان عنه من خلال قنوات MBC مساءً . كذلك من ضمن الجوائز التي يتم الإعلان عنها هي الفوز بمنزل داخل دولة اليونان الأوروبية . ذلك البيت الذي أطلق عليه اسم منزل الأحلام وهو يقع علي جزيرة من جزر اليونان . كذلك في مسابقة الحلم اليوم التي يتم الإعلان عنها لكافة من شاركوا في المسابقة . ذلك عن طريق إرسال رسالة نصية من خلال الهاتف للأرقام المرادفة لكل دولة . تلك الرسالة كان نصها كلمة حلم أو DREAM وبعد إرسالها كان يتم الإجابة عن بعض الأسئلة بشكل صحيح . كما بعد الانتهاء من تلك الخطوات يتم إرسال رسالة للمتسابق مفادها بأنه تم الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 MBC

موعد إعلان أسماء الفائزين في مسابقة الحلم

منذ أربعة أيام تم التصريح من جانب الإعلامي مصطفي ألاغا يوم 24 سبتمبر . بأن الموعد المقرر الإعلان عن أسماء الفائزين في سحب الحلم . سيكون اليوم 30 سبتمبر الجاري في موعد برنامج الحلم علي قناة MBC . كذلك تم التصريح عن عدد الفائزين في الحلم منذ بداية الموسم الجديد في بداية 2021 حتي الآن . وصل عدد الفائزين في الحلم ثمان فائزين من دول مختلفة . كما تنوعت جوائز مسابقة الحلم 2021 ما بين مبالغ مالية . وحوائز عينية مثل المنازل والرحلات المختلفة حول العالم وقدرت بملايين الدولارات الأمريكية .

الرابح في مسابقة الحلم اليوم والتي يتم الإعلان عنه الليلة في برنامج الحلم مع الإعلامي مصطفي الأغا . ذلك بعد أن قام المشتركين بالاشتراك في مسابقة الحلم 2021 MBC . كما كان يكمن سر الفوز في مسابقة الحلم عبر رسالة قصيرة بتكلفة قليلة جداً . ويتم المشاركة في مسابقة الحلم للفوز بمبلغ يحول صاحبه لمليونيراً .