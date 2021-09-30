إعلان فائز مسابقة الحلم اليوم 2021 الاشتراك في سحب الليلة 250.000$ mydream

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عمر شويل - جدة يترقب مشتركي برنامج الحلم إعلان فائز مسابقة الحلم اليوم 2021 في سحب الليلة على جائزة ربع مليون دولار أمريكي، حيث من المقرر أن يتم إجراء سحب مسابقة الحلم الليلة خلال برنامج الليلة نفوز على شاشة قناة mbc الفضائية، حيث أكد الإعلامي مصطفى الأغا مقدم جوائز برنامج المسابقة التفاعلية مسابقة الحلم على الإعلان الليلة عن اسم الرابح في مسابقة الحلم 2021، كما نوه بأن إمكانية الاشتراك في مسابقة الحلم لا تزال قائمة حتى إجراء السحب العشوائي اليوم، فمن يرغب في اشتراك مسابقة الحلم الآن يمكنه ذلك من خلال إرسال رسالة نصية على الرقم المرادف لبلدك تحتوي على إحدى الكلمات الثلاث (حلم – reve – dream)، وفي حال عدم وجود رقماً لبلدك، فعليك الاشتراك من خلال رقم مسابقة الحلم الدولي المرفق بالمقال، كما يمكنكم تسجيل رقم الهاتف عبر موقع الحلم الرسمي.

إعلان فائز مسابقة الحلم اليوم 2021

تم الإعلان من جانب مسابقة الحلم 2021 عن إجراء سحوبات الحلم ليتم تحديد اسم الفائز عن طريق إجراء عملية السحب العشوائي، ويتم دخول المشاركين الذين قاموا بإرسال رسالة واحدة فقط كحد أدنى أثناء الفترة المحددة للسحب ممن قاموا بتفعيل الاشتراك في مسابقة الحلم حتى نهاية يوم السحب، وخلال المدة المحددة لمسابقة الحلم الموسم الجاري 2021م يتم تسجيل كل فرصة من الفرص التي يحصل عليها المشارك في قاعدة البيانات الخاصة به.

وبمجرد المشاركة في مسابقة الحلم ثم الإجابة على سؤال واحد فقط بشكل صحيح، فيعتبر بذلك مشاركاً في سحب الحلم ومتأهلاً للفوز في السحب العشوائي للمسابقة التفاعلية القادم، وتبدأ فترة السحوبات اعتباراً من بداية اليوم التالي لإجراء السحب السابق، وتنتهي فترة سحب الحلم الساري مع نهاية اليوم المقرر لإجراء السحب والإعلان عن اسم الفائز في سحب المسابقة.

وتطلب مسابقة الحلم من المشاركين التأهب والاستعداد عند الاتصال بهم على الهواء مباشرةً عبر قناة ام بي سي الأولى، ويجب العلم أن البرنامج يراعي دائماً الحيادية عند إجراء السحب بين كافة الدول التي يتم قبول المشاركة منها وفق الأحكام والشروط، كما يجب العلم أن مجموع جوائز الحلم موسم 2021م يصل لأكثر من ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دولار.

رابط موقع مسابقة الحلم الرسمي

تتيح مسابقة الحلم إمكانية الاشتراك في السحوبات من خلال تسجيل رقم الهاتف في مسابقة الحلم عبر الإنترنت من خلال الدخول إلى موقع مسابقة الحلم الإلكتروني، ثم تعبئة رقم الهاتف الجوال من الدول التي يتم قبول الاشتراك منها، ثم النقر على زر “اشتراك”، ويمكنكم الدخول إلى موقع الحلم من خلال اتباع الرابط التالي (mydream.mbc.net).

وفي الوقت الحالي ينتظر مشاركي الحلم الإعلان عن اسم الفائز في مسابقة الحلم 2021 من جانب مصطفى الأغا اليوم، حيث من المقرر أن يتم الاتصال بالفائز على الهواء مباشرةً من قبل مقدم جوائز المسابقة وعبر قنوات المنظم الفضائية”mbc”، حيث يمكنكم التعرف على اسم الفائز فور الإعلان عنه رسمياً من خلال ثقفني.