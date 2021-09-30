شوف عروض جرير الشهرية خصومات تصل إلي 60% لفترة محدودة تسوق الآن

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عروض جرير الشهرية، عروض جرير في السعودية، شركة جرير من أكثر الشركات المعروفة في المملكة العربية السعودية حيث تمتلك شركة جرير عشرات الفروع في كل أنحاء المملكة، ولا تتخصص شركة جرير في بيع مستلزمات الدراسة وأدوات المدرسة فقط، ولكن تمتلك الشركة أقسام خاصة ببيع الإلكترونيات والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر أيضاً.
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عروض جرير الشهرية
تقوم شركة جرير بعمل مجموعة من العروض الأسبوعية المختلفة لكل العملاء في جميع فروع الشركة، هذه العروض التي تشمل كل المنتجات والأدوات والإلكترونيات والهواتف المحمولة التي يتم بيعها في فروع الشركة، حيث تعتبر فروع جرير من أكثر الأماكن التي يثق بها العملاء لشراء كل احتياجاتهم من الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات وغيرها، تقوم شركة جرير بالإعلان عن هذه العروض في الكثير من الأماكن المختلفة وذلك ليستفيد بها الكثير من العملاء، وتعمل شركة جرير على تغيير هذه العروض بشكل مستمر وذلك لكي تضم الكثير من المنتجات والأجهزة والإلكترونيات التي يبحث عنها جميع الفئات وتقوم بمشاركة هذه العروض عبر موقعها على الإنترنت.
عروض جرير الأسبوعية
- خصومات جرير اليوم جهاز ريزر بليد 15 مع لوحة مفاتيح كمبيوتر محمول 8199 ريال سعودي بدلاً من سعر 13599 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير الشهرية شاشة ال جي نانو 65 بوصة دقة نانو سل فور كي 4399 ريال سعودي بدلاً من سعر 9499 ريال سعودي.
- تنزيلات جرير الأسبوعية شاشة سامسونج 65 بوصة دقة فور كي ألترا اتش دي كيو ال اي 4799 ريال سعودي بدلاً من سعر 8999 ريال سعودي.
- عروض جرير اليوم كمبيوتر ديل ايلين وير ام كمبيوتر محمول للألعاب 7999 ريال سعودي بدلاً من سعر 11799 ريال سعودي.
تخفيضات جرير الأسبوعية
- خصومات جرير اليومية كمبيوتر سكاي وورث 86 بوصة دقة فور كي 7899 ريال سعودي بدلاً من سعر 10999 ريال سعودي.
- خصومات جرير الشهرية جهاز هاير 70 بوصة دقة فور كي ألترا اتش دي 3399 ريال سعودي بدلاً من سعر 5599 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير اليوم جهاز سكاي وورث 75 بوصة دقة فور كي اتش دي 3699 ريال سعودي بدلاً من سعر 6499 ريال سعودي.
- تنزيلات جرير اليومية جهاز سامسونج 70 بوصة دقة فور كي ألترا اتش دي 4499 ريال سعودي بدلاً من سعر 6999 ريال سعودي.
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