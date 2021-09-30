نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية الجديدة على الأجهزة والأدوات المنزلية othaim offers في المقال التالي

ينتظر العديد من المتسوقين أجدد عروض العثيم لهذا الأسبوع. وبشكل خاص العروض المتاحة على الأجهزة الكهربية والجوالات والتجهيزات المنزلية من أدوات المطبخ وغيرها. نظرا لما توفره أسواق عبد الله العثيم من تخفيضات قوية على العديد من الأصناف المتاحة في فروعها داخل حدود المملكة العربية السعودية. ومن الجدير بالذكر أن هذه العروض سارية بدءا من يوم الأربعاء الموافق ٢٩ من شهر سبتمبر وتستمر لمدة سبعة أيام متواصلة لتنتهي مساء يوم الثلاثاء الموافق ٥ أكتوبر. وفي السطور التالية نقدم لكم مجموعة منتقاة من أهم العروض المقدمة على الأجهزة والأدوات المنزلية من أسواق العثيم. عروض العثيم الأسبوعية احصل على طقم من أواني سويت هوم الغير لاصقة مكون من ١٠ قطع مقابل ١٤٩ ريال الطقم.

طقم قدور بانكوك مكون من ٩ حبات بسعر ٢٢٥ ريال سعودي فقط.

فرصة رائعة من العثيم لشراء طقم عشاء ديفا أويل المكون من ٤٤ قطعة مقابل ٩٩ ريال سعودي فقط.

قومي بطهي الوجبات بسرعة كبيرة مع قدر ضغط السيف المميز من الجرانيت سعر الطقم ١٢٥ ريال. احصل على طقم قدور كأسا بونيتا المكون من ١٠ حبات بسعر مميز جدا فقط ١٨٥ ريال سعودي.

مقابل ٣٧.٩٥ ريال فقط يمكنك شراء ترمس كيتشنجر سعة ١.٢ لتر أو سعة لتر ونصف بسعر ٣٩.٩٥ ريال فقط. Othaim offers احصل على قدر ضغط امجوي الكهربائي سعة ٦ لتر لطهي الأكلات المختلفة بطريقة سريعة وممتازة خاصة اللحوم متوفر مقابل ١٨٩ ريال فقط.

مفرمة ملوخية هومر يمكنك استخدامها في خرط الخضراوات التي ترغبين في فرمها بجودة عالية متاحة الآن بسعر ٥٩ ريال. محضرة طعام كينوود التي تحتوي على خلاط ومفرمة بالإضافة إلى العديد من المميزات الأخرى متوفرة الآن في العثيم مول بسعر ٢١٩ ريال فقط.

احصل على ملابس مفرودة ومكوية بدقة مع مكواة فليبس للكي الجاف مقابل ٥٩ ريال فقط.

سخني الأكلات المختلفة مع فرن نيكاي الكهربائي سعة ٤٥ لتر كما يمكنك استخدامه في طهي الأطعمة المختلفة متوفر بسعر ١٩٩ ريال.

موقد غاز كليك أون عينين فقط يمكنك استخدامه في أي مكان وطني جميع أنواع المأكولات متوفر بسعر ١٦٩ ريال. الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية الجديدة على الأجهزة والأدوات المنزلية othaim offers - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية الجديدة على الأجهزة والأدوات المنزلية othaim offers على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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