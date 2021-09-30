شوف عروض جرير للجوالات jarir بأسعار مذهلة لفترة محدودة في مكتبات جرير jarirbookstore

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عمر شويل - جدة عروض جرير للجوالات ايفون و سامسونج و هواوي بأسعار مذهلة من شركة جرير للتسويق jarir وهذا لفترة محدودة في مكتبات جرير jarirbookstore ، حيث تتميز جرير اون لاين بطرح الكثير من العروض الحصرية على كل الإلكترونيات، والأجهزة، والمستلزمات المكتبية والدراسية، بالإضافة إلى كتب جرير بأرخص الأسعار.

عروض جرير للجوالات jarir بأسعار مذهلة لفترة محدودة في مكتبات جرير jarirbookstore

عروض مكتبة جرير جوالات نجد أن أكثر ما يميزها هو تنوعها بين الكثير من الشركات ولعل الأشهر منها في المملكة العربية السعودية هم جوالات جرير ايفون 12 وهواوي وسامسونج، لكونهم أكثر الجوالات المفضل استخدامها في الوطن العربي، ويمكن للعملاء شراء أيٍ منها بسعر مميز مع الاستفادة بخدمة تقسيط جرير في الفروع وعلى الموقع الرسمي.

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مع جرير يمكن الحصول على جوالات ايفون الحديثة بأرخص سعر، وهذا يشمل ايفون 12 برو ماكس iphone 12 pro max ، و ايفون 11 iphone 11 ، والتي تشمل مواصفات قياسية تميزت بها شركة ابل apple سواء الكاميرا، أو جسم الجوال المتين المقاوم للماء، أو البطارية ذات العمر الطويل، هذا بالإضافة إلى نظام تشغيل ايفون الفريد.

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تعد شركة سامسونج samsung من الشركات الرائدة في صناعة الجوالات، خاصة الجوالات من الفئات العليا الفلاج شيب أو الفئات المتوسطة، وهذا لكون أجهزة سامسونج تتميز بعمرها الطويل الذي يتناسب مع الإستخدام اليومي، مما جعلها أحد أكثر الجوالات إستخدامًا في المملكة العربية السعودية، وفي التالي تجدون أسعار أحدث جوالات جرير سامسونج وأكثرها طلبًا.

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أما جوالات جرير هواوي huawei فهي الأخرى تتمتع بشهرة كبيرة في المملكة والطن العربي، فكونها من الشركات الصينية التي ظهرت في العقد الأخير لم يمنعها من إثبات جودة أجهزتها، فعلى الرغم من عدم توافر خدمات جوجل google بها إلا أنها لا تزال من الجوالات التي تحتل نسبة كبيرة من المبيعات.

عرضنا لكم كل أسعار الجوالات على موقع جرير الرسمي تبعا لآخر التحديثات، وهذا على جوالات هواوي وسامسونج وايفون، ويمكنكم شراء المنتجات بالتقسيط من على متجر جرير الرسمي على الإنترنت أو من الفروع الموجودة في المملكة، وتابعونا للمزيد من خصومات متاجر السعودية المقدمة لكم على موقعنا بصفة يومية.