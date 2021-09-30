نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الاسبوعية حتي 5 اكتوبر 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة وفرت أسواق عبدالله العثيم بالمملكة العربية السعودية اليوم أقوى عروض العثيم الاسبوعية. والتي تبداً من اليوم الأربعاء 29 سبتمبر وتستمر حتى يوم 5 أكتوبر 2021 من الشهر المقبل. مما يوفر فرصة للجميع للاستفادة من هذه التخفيضات القوية والرائعة التي يمكن للجميع الحصول عليها من جميع منافذ وفروع العثيم.

عروض العثيم الاسبوعية

اخر عروض العثيم الاسبوعية تحتوي على جميع مقاضيك الشهرية باقل الاسعار وبنسبة توفير كبيرة جداً من العثيم. وتضم عروض العثيم اليوم على دجاج مجمد من شركة ساديا المميزة بتخفيض 18% من سعرها الاساسي. ويمكنك الحصول على أرز بسمتي أبو كاس 10 كجم بنسبة خصم هائلة من العثيم تصل حتى 36%.

عروض العثيم اليوم تحتوي علي جميع المنتجات المعلبة مثل تونة حدائق كاليفورنيا خفيف فاتحة 170 جرام بنسبة خصم 51%. أي سوف تحصل عليها بسعر أقل من نصف سعرها الأصلي. وتوفر العثيم اليوم لعملائها حليب انكور بودرة للأطفال 2500 جرام بنسبة خصم 46% من سعرة الاساسي.

عروض اسواق العثيم اليوم

مجلة عروض العثيم اليومية والاسبوعية يمكن للجميع الاستفادة منها والحصول على ما يحتاجه بالمنزل. حيث توفر عروض العثيم اليوم تخفيضات مميزة على جميع أنواع الجبن مثل جبن الزهار وجبن فيتا دنماركي والعديد من أنواع الجبن المميزة الأخرى. كما تشمل عروض اليوم من العثيم على العديد من أنواع الحلويات الشائعة مثل الحلويات الشرقية المشكلة والمعمول بالتمر.

تشمل عروض العثيم اليوم عروض مميزة على الخضروات الطازجة مثل البطاطس والباذنجان الأسود والثوم. والفلفل الحار والعديد من أنواع الخضروات التي تحتاجها كل سيدة في المنزل. ويمكنك أيضا الحصول على الفواكه مثل الكيوي والبرحي والتفاح.

مجلة عروض العثيم

يمكنك من خلال عروض العثيم الجديدة الحصول جميع أنواع الهواتف الذكية الحديثة مثل جوال سامسونج أي 30 اس. وجوال سامسونج اية 02 اس وجوال شياومي 9 أي 32 جيجا. وجوال تكنو ال دي 7 وجوال اي تي اي 64 جيجا. والعديد من الهواتف الرائعة والمميزة التي سوف تجدها في نشرة عروض العثيم اليوم. وهناك عروض وتخفيضات قوية علي شاشات التلفزيون مثل شاشة امبيكس ال اي دي 32 بوصة. ومتوفر باحجام أخرى مثل 40 بوصة من نفس الشاشة. وشاشة توشيبا ال اي دي 32 بوصة.

أحدث عروض العثيم السعودية

توفر أسواق العثيم اليوم عروض قويه ومميزه للغايه علي ادوات المطبخ والاجهزة المنزلية التي تبحث عنها كل سيدة. وتوفرها العثيم في جميع فروعها باقوي نسبة خصم تصل حتى 70٪ على جميع الاجهزة المنزلية. حيث يمكنك الحصول علي قدور الضغط ومقلاة وميكرويف والكثير من الاجهزة الأخري باقوي نسبه خصم في جميع فروع العثيم.

تضم عروض العثيم اليوم تخفيضات على جبن برايد شيدر شرائح 200 جرام. وشاي هاي تي فرط 900 جرام. وقهوة الرفاعي التركية 250 جرام. وقهوة نسكافيه ثلاثة في واحد 20 جرام. وشاي أحمد انجليزي أحمر 100 حبة. وشاي الصمان اوراق كاملة. وجميع أنواع الشاي والنسكافيه والقهوة ستجدها في كافة فروع العثيم بتخفيضات وخصومات مميزة.

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