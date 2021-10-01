نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية خصومات اليوم الوطني وحتي 15 أكتوبر تصل ل 60% في المقال التالي
عروض بنده السعودية يستمر هايبر بنده في أن يقوم بتقديم أكبر وأروع العروض وكذلك الخصومات، فيعمل على تقديم تلك العروض سواء كل يوم أو كل أسبوع، حيث أن الكثير من الأشخاص السعوديين ينتظرون تلك الخصومات والعروض، وهذا بسبب أنها تعتبر من العروض القوية والمذهلة التي توفرها شركة بنده على كافة المنتجات والسلع الغذائية.
عروض بنده الأسبوعية
تشمل شركة بنده على العديد من السلاسل المختصة في مجال البيع من خلال التجزئة في المملكة العربية السعودية، وكذلك في جمهورية مصر العربية، كما أن هذه الشركة تعد من إحدى الشركات الرائدة بقطاع المجال الخاص بالتجزئة وهذا في عام 1978، حيث وصل العمال في شركة بنده نحو عشرون ألف موظف حتى يلبوا كافة متطلبات الزبائن.
تخفيضات بنده السعودية
- صابون السائل الخاص باليدين من النوع سنوفا حجم 330 مل يكون سعره 12.75 ريال سعودي.
- 400 مل من لوشن فازلين سعره يكون 33.95 ريال سعودي.
- سعر أظافر من النوع جازلي يكون 39.25 ريال سعودي.
- معجون الأسنان من النوع أوبتك وايت كولجيت حجم 75 مل سعره يكون 31.95 ريال سعودي.
- 75 مل من معجون الأسنان بياض ثري دي وقاية المنيا كرست يكون بسعر 34.95 ريال سعودي.
- سعر الكيلو من اللوز المحمر بالقشر 27.95 ريال سعودي.
- الكيلو من اللوز النيء بالقشر يكون سعره 27.95 ريال سعودي.
- سعر الكيلو من الفستق الني الأمريكاني يكون 54.95 ريال سعودي.
- كيلو من مكعبات البقري الاسترالي قليل الشحم يكون بسعر 44.95 ريال سعودي.
- ستروجانوف بقري استرالى بمقدار كيلو جرام يكون بسعر 39.95 ريال سعودي.
- كفتة بقري برازيلي بمقدار كيلو جرام تكون بسعر 32.95 ريال سعودي.
- سعر الكيلو من التوب راوند برازيلي يكون 39.95 ريال سعودي.
- البرجر البقري البرازيلي حجم 1 كيلو جرام يكون سعره 34.95 ريال سعودي.
- 200 جرام لحبتان من الزبدة الغير مملحة من النوع نادك سعرها يكون 9.95 بدلًا من 21 ريال سعودي.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده الأسبوعية خصومات اليوم الوطني وحتي 15 أكتوبر تصل ل 60% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.