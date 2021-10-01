نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير على الجوال والشاشات واللاب توب تصل ل 60% خلال شهر أكتوبر في المقال التالي
عروض جرير السعودية مكتبة جرير أو التي تسمى باسم “شركة جرير” تعد من إحدى الشركات التي تم تأسيسها في سنة 1974 على أنها تعتبر من ضمن المكاتب التي تكون ذات الحجم الصغير في الثمانيات، كما أنها أيضًا تعد من الشركات المتخصصة في بيع مستلزمات التكنولوجيا الاستهلاكية والمنتجات، وكذلك كافة المستلزمات التي تخص بالمكتبة، وأيضًا الكتب مع الكثير من المنتجات الثانية في أماكن الشرق الأوسط.
عروض جرير السعودية
تقوم مكتبة جرير بتقديم الكثير من العروض والخصومات المذهلة والمميزة التي تكون خاصة بالمكتبة، كما يستطيع الشخص أن يزور الأقسام التي تكون متوافرة على الموقع الخاص بالمكتبة، ويقوم الفرد باختيار المنتج الذي يرغب به، حيث يتم تواجد الألعاب والطرق التعليمية التي تختص بالأطفال، وأيضًا الأدوات والمستلزمات الدراسية، وهواتف المحمول والأدوات المكتبية والتابلت والكمبيوتر.
خصومات جرير السعودية
- حقيبة الظهر من النوع نايكي ايليمنتال ومعها ملحقات الظهر تكون متناسبة مع جهاز حجمه 15 بوصة سعرها يكون 99 ريال سعودي.
- حقيبة الظهر من النوع بوما فيز تكون بسعر 99 ريال سعودي.
- قارورة المياة حجم 800 مل من النوع موستارد فروت باللون الأصفر أو البنى تكون بسعر 29 ريال سعودي.
- مسطرة 30 سم بالحافة المستقيمة سعرها يكون 7 ريال سعودي.
- مسطرة من النوع روكو بالحافة المستقيمة بمقدار 12 سم من البلاستيك سعرها يكون 3 ريال سعودي.
- دفتر الملاحظات روكو فلامينجو مقدار 80 ورقة سعره يكون 19 ريال سعودي.
- سعر ورق الكرافت 2.4 م 76 * سم الطبيعي يكون 5 ريال سعودي.
- ورق الرسم 46 سم 33 X الوان مختلفة يكون سعره 10 ريال سعودي.
- قلم جاف من النوع وايلد رايترز، بوليستون، يونيكورن باللون الأسود الحبر يكون سعره 9 ريال سعودي.
- سعر هاتف تيلو جامز بسعة 256 جيجا بايت باللون الأزرق سعره يكون 2491 بدلًا من 3499 ريال سعودي.
- آبل آيفون 12 ميني سعته 64 جيجا باللون الأحمر يكون سعره 3399 بدلًا من 3799 ريال سعودي.
- سعر لاب توب من مايكروسوفت سيرفس حجم 15 بوصة يكون 5999 بدلًا من 7499 ريال سعودي.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض جرير على الجوال والشاشات واللاب توب تصل ل 60% خلال شهر أكتوبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.