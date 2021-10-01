شوف عروض لولو هايبر ماركت الرياض Lulumarket منتجات الجمال والصحة

عروض لولو هايبر ماركت الرياض ، كل أمرأة تبحث عن الجمال، البشرة المثالية، والشعر اللامع، والجسم المثالي، من حيث الصحة والقوة والمظهر الجذاب، كل تلك الأمور من السهل تحقيقها، ولكن لحدوث ذلك يجب وضع روتين يومي وأسبوعي وشهري للشعر والبشرة، يتضمن هذا الروتين، إستخدام العديد من المنتجات التي تعجل من الحدوث على النتائج المرجوة، وفي إطار إهتمام لولو هايبر ماركت بجمالك عزيزتي فعروض هذا الأسبوع ترفع شعار الصحة والجمال، منتجات عالية الجودة وبصفقات رابحة.

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جمال القدمين دليل على مدي إهتمامك بنفسك، ولا تقل العناية بهم عن العناية بالشعر، أو البشرة، بالعكس يجب أن نمنحهم عناية أكثر، لأن القدم تتعرض للعديد من العوامل القاسية على مدار اليوم، سواء من إرتداء الحذاء القاسي علي جلد القدم، والمشي لساعات طويلة، والقيام بالمهام المنزلية، كل ذلك تتعرض له القدم، لذا لا تهملى في المساء العناية بهم من خلال إستخدام ماسكات تقشير القدم، والكريمات المرطبة ومنها.

الجوارب السحرية للعناية بالقدمين والتقشير تلبس قبل النوم بساعة انتاج Mbeauty جميع المكونات صديقة للبيئة سعر العرض ب 23، 95 ريال.

سيرم الوجه من المنتجات التي يجب لا تهمل الفتاة إستخدامها للعناية بالبشرة يومياً للحفاظ على شبابة البشرة، والتخلص من الإجهاد والخطوط التعبيرية سيرم Mbeauty رائعة جداً سعر المنتج 44،95 ريال، يتكون من الأفوكادو الكولاجين.

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القشرة من المشاكل الشائعة التي تصيب فروة الرأس وبالأخص خلال فصل الشتاء، يعتبر شامبو هيد آند شولدرز حل سريع وفعال للقضاء عليها، من أول إستخدام، وتكون النتيجة أكثر فاعلية عند إستخدام البلسم أيضا سعر المجموعة ب 30 ريال.

جديد من هيد آند شولدرز معزز بزيت الأرغان لشعر أصغر بعشر سنوات حجم 400 مل سعر العرض ب 14،45 ريال.