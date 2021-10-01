شوف عروض اكسترا العيد الوطني بكود خصم إضافي لفتره محدوده

عروض العيد الوطني من اكسترا ، أقوى العروض لفترة محدوده بمناسبة العيد الوطني. تقدم كافة فروع اكسترا داخل المملكة العربية السعودية الكثير من الخصومات الجديدة. وبنسبة أكثر على الخصم الرئيسي احتفال باليوم الوطني السعودي. حيث أعلنت اكسترا عن خصم إضافي وبدون حد أقصي ، وذلك على الكثير من المنتجات الضخمة الكبيرة والصغيرة المختلفة والمتميزة. وبالطبع لفترة محدودة وبحسب الكميات المتوفرة في متاجر وفروع إكسترا، أو عبر المتجر الإلكتروني الذي يمكن الطلب منه فورا ليصلك طلبك على المنزل. هناك الكثير من الخصومات الغير محدودة على قسم الكمبيوتر وملحقاته وتبدأ خصومات قسم الكمبيوتر من 10% وحتى 40% على ، أجهزة الكمبيوتر المختلفة وكافة ملحقاته. وتستمر خصومات قسم الكمبيوتر فقط حتى الحادي عشر من سبتمبر 2021 . هناك أيضا خصومات حتى 50% على أجهزة الأمان الذكية، الهامة جدا والتي يحتاجها كل منزل الآن . والتي توفر قدر كبير جدا من الحماية والأمان بشكل ذكي.

عروض اكسترا العيد الوطني

تقدم الآن extra العديد من العروض بخصم إضافي قيمته 10% على الخصم الرئيسي، والمقدم لكل سلعة على حده وذلك من خلال كود ( nd91 )، ويظل الكود ساري لفترة محدده. وتقام الآن العروض على الكثير من الأجهزة سواء الجوالات أو الأجهزة الكهربائية الكبيرة والصغيرة. وأيضا على شاشات التلفاز والتي نالت الكثير من الخصومات الآن.الكثير من المنتجات الذكية التي تعرضها إكسترا الآن ولفترة محدودة فقط مع إمكانية التوصيل المجاني.بالإضافة للمفروشات الخاصة بإكسترا والتي تتواجد بالكثير من الأشكال والأنواع عبر الصفحة الرسمية.

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