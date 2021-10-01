شوف خصومات وتخفيضات في جرير على الجوالات بالتقسيط

شراء جوال من جرير بالتقسيط، توفر إليكم جرير الكثير من العروض والخدمات إلى مختلف عملائها ومن بين الخدمات التي توفرها إلى عملائها هي خدمة شراء الأجهزة الذكية والأجهزة المنزلية أون لاين بالتقسيط، فيمكن للعميل أن يشتري هاتف بالتقسيط ولا تشمل الخدمة فقط هواتف المحمول بل تشمل كافة المنتجات المتوفرة إليكم من جرير التي من بينها الألعاب والأجهزة المنزلية ومن خلال المقال سنقدم إليكم طريقة شراء هاتف من جرير بالتقسيط.

شروط شراء هاتف من مكتبة جرير بالتقسيط:

وفرت إليكم جرير الكثير من الخصومات والعروض على كافة مستلزماتها وكما ذكرنا إليكم أن من بين الخدمات المتوفرة إليكم من جرير هي شراء الهاتف بالتقسيط ولكن وفرت إدارة جرير بعض الشروط التي يلزم اتباعها أثناء الرغبة في شراء هاتف بالتقسيط وإليكم في السطور الآتية أبرز تلك الشروط:

يلزم أن تخطي المشتريات مبلغ 1500 ريال سعودي.

يلزم ألا يقل الدخل الشهري للعميل عن سعر 3000 ريال سعودي.

إما بالنسبة لجميع العاملين في القطاع الخاص ويرغبون في الحصول على أي منتج بالتقسيط فقد يلزم أن يكون مر عليهم عام كامل في العمل في ذلك القطاع، إما بالنسبة للعاملين في القطاع الحكومي فيلزم أن يكون مر عليهم ثلاثة شهور للعمل في تلك الوظيفة على الأقل.

يجب على المتقدم للاستفادة من هذه الخدمة ألا يقل عمره عن 21 سنة وألا يزيد عن 60 عام.

طريقة التقديم لشراء هاتف من جرير بالتقسيط:

وفرت إليكم جرير طريقة سهلة لشراء هاتف بالتقسيط وإليكم في السطور الآتية تلك الطريقة:

أولاً يتم التوجه إلى رابط موقع مكتبة جرير الإلكتروني. يتم النقر على أمر تقديم الطلب. بعد ذلك يلزم على المتقدم أن يقوم بملء كافة الفراغات الخاصة ببيناته. يتم تحديد المنتج الذي يرغب في شرائه. يتم النقر على أمر موافق على الطلب وبالتالي سيتم الحصول على الطلب في أسرع وقت وستحصلون على الخصم المناسب أيضاً.

فكما ذكرنا إليكم من قبل أن جرير تعمل من أجل راحة عملائها وتوفر إليهم أفضل ما لديها من خدمات وأسعار مناسبة لكافة الطبقات.