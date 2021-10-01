شوف عروض السدحان الأسبوعية على ليالي الشواء ومنتجات البقالة المتنوعة

عروض السدحان الأسبوعية تقدم خصومات أسبوعية وعروض مميزة على جميع المنتجات بتاريخ 29 من سبتمبر 2021 وحتي 5 أكتوبر بجميه الفروع وحتي نفاذ الكمية يبحث كل بيت سعودي بين جميع الهايبر ماركت عن أفضل العروض. السدحان يقدم لكل عشاق الشوي يوجد بداخل العرض شواية مع الفحم اورنيكس ومتوفر أيضا تشكيلة مختلفة من الأسماك الفريش الطازجة وخضروات وفواكه متنوعة وطازجة ولحوم متنوعة من المفروم والأستيك المتنوع

عروض السدحان الأسبوعية على ليالي الشواء

يوجد في قسم المنظفات منتجات متنوعة أيضاً وأجهزة كهربائية، منتجات العناية بالجسم والبشرة ويوجد في مجموعة مختار من المجمدات الدجاج والخضار المشكل التي لا يستغني أي منزل ومن الممكن كل رب أسرة أحضار عائلته لقضاء يوم ممتع في شراء مستلزماتهم كمل احتياجاتك ووفر نقودك مع السدحان.

شواية فورية جاهزة للاستخدام مرة واحده الوزن الصافي 600 جرام شواية مع الفحم اورنيكس 1200 جرام ب 29.95 ريال سعودي بدلا من 45 ريال سعودي.

دو دجاج فرنسي مجمد كامل مذبوح حلال 10×900 جرام ب 117.00 ريال سعودي بدلا من 135.00 ريال سعودي.

نخيل زيت نباتي 1.5 لترب 11.75 ريال سعودي بدلا من 15.50 ريال سعودي.

بريبكان شراب شعير متنوع 6 × 250 مل ب 10.50 ريال سعودي.

شواية مع الفحم اورنيكس 600 جرام ب 14.95 ريال سعودي بدلا من 29.95 ريال سعودي.

اورنيكس قطع فحم 2.25 كيلو جرام ب 16.50 ريال سعودي بدلا من 23.75 ريال سعودي.

اورنيكس مولع مل 946 للفحم ب 16.50 ريال سعودي بدلا من 21.95 ريال سعودي.

حطب 12 كيلو ب 49.95 ريال سعودي.

مولع فحم مكعبات 12 قطعة ب 7.95 ريال سعودي بدلا من 9.50 ريال سعودي.

مولع فحم مكبات 24 قطعة ب 12.95 ريال سعودي بدلا من 14.95 ريال سعودي.

فحم طبيعي 2 كيلو ب 16.95 ريال سعودي بدلا من 19.95 ريال سعودي.

شوية مقبض خشب ب 19.95 ريال سعودي.

قوالب فحم جوز الهند 2 كيلو ب 15.95 ريال سعودي بدلا من 18.95 ريال سعودي.

قوالب فحم جوز الهند 4 كيلو ب 27.95 ريال سعودي بدلا من 29.95 ريال سعودي.

أسياخ شوي 6 حبات متنوع ب 19.95 ريال سعودي.