نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الجديدة هذا الأسبوع على الأجهزة المنزلية وعربات تسوق مجانية بمليون ريال في المقال التالي

عروض بنده هذا الأسبوع ذات طابع مميز حيث تحتفل مجموعة صافولا بالذكرى السنوية لإنشاء بنده وهايبر بنده. وتقوم المجموعة بعرض تخفيضات كبيرة على السلع الموجودة داخل أسواقها ومن بين الأصناف المعروضة باقة مميزة من الأجهزة الكهربية. ومن بين الأجهزة المعروضة القلايات الهوائية وأجهزة الميكرويف بالإضافة إلى الأفران الكهربية ومكواة الملابس. كما تتضمن العروض المكانس الكهربية والمبردات بالإضافة إلى الغسالات والعديد من الأجهزة الأخرى التي لا غنى عنها في أي منزل. وتتيح بنده خلال هذا الأسبوع فرصة لربح عربات تسوق مجانية بقيمة مليون ريال الأمر الذ يعد فرصة هائلة للمتسوقين للربح. عروض بنده الأسبوعية panda offers احصل على خصم بقيمة 220 ريال عند شراءك قلاية بالسون بدون زيت لقلي الأطعمة بطريقة صحية آمنة. سعة القلاية 5 لتر بقوة ألفين وات بسعر 329 ريال بدلاً من 549 ريال.

قدر ضغط بالسون الكهربائي بخصم قدره 240 ريال سعة 8 لتر متوفر بسعر 339 ريال بدلاً من 579 ريال.

كي الملابس اصبح أكثر سهولة مع مكواة بخار بلاك أند ديكر بقوة 1700 وات بسعر 89 ريال بدلاً من 139 ريال. خلاط بلاك آند ديكر مع مطحنة بقوة 400 وات بخصم قدره 70 ريال سعودي احصل عليه مقابل 109 ريال بدلاً 179 ريال.

احصل على حلاقة آمنة ومميزة مع ماكينة حلاقة الشعر وآل مع جميع مستلزماتها بسعر 95 ريال بدلاً من 135 ريال.

اصنعي عيش الكريب اللذيذ في منزلك بكل سهولة مع صانعة الكريب آريتي مقابل 135 ريال بدلاً من 159 ريال. panda offers اشتري قلاية هالوجين متعددة الإستخدام آي تي سي سعة 9 لترات واحصل على خصم بقيمة 386 ريال. متوفر بسعر 419 ريال بدلاً من 805 ريال.

فرن كهربائي أي تي سي سعة 60 لتر بسعر 329 ريال بدلاً من 469 ريال.

مايكرويف كليك أون الكهربائي بسعر 179 ريال بدلاً من 299 ريال. محضرة طعام أي تي سي بقوة 400 وات متوفرة مع خصم بقيمة 66 ريال حيث يمكنك شراء هذا المنتج مقابل 229 ريال بدلاً من 295 ريال.

قطاعة كولين لتقطيع الخضراوات المختلفة بكفاءة عالية متوفرة في جميع فروع بنده بسعر 59 ريال بدلاً من 79 ريال بتوفير قدره 20 ريال. عروض هايبر بنده خصم بقيمة 290 ريال تقدمه بنده على موزع مياه حار وبارد جيباس حيث يعرض بسعر 259 ريال بدلاً من 549 ريال. يعتبر هذا المنتج من المنتجات الهامة حيث يمكن استخدام الجزء الخاص بالتبريد في الحصول على الماء البارد للشرب خلال فصل الصيف. أما الماء الساخن فيمكن استخدامه في إعداد المشروبات الساخنة خلال فصل الشتاء. مكواة كولين بسعر 49 ريال فقط بدلاً من 75 ريال.

مكنسة كهربائية كولين سعة 21 لتر بسعر 179 ريال بدلاً من 239 ريال بخصم قدره 60 ريال سعودي.

غسالة كليك أون بتعبئة علوية سعة 7 كيلو جرام بسعر 399 ريال بدلاً من 539 ريال بتوفير قدره 140 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده الجديدة هذا الأسبوع على الأجهزة المنزلية وعربات تسوق مجانية بمليون ريال - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده الجديدة هذا الأسبوع على الأجهزة المنزلية وعربات تسوق مجانية بمليون ريال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.