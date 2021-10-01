نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هٌنا.. تردد قناة ماجيستيك على القمر الصناعي نايل سات Magestic HD الجديد في المقال التالي
يوجد العديد من الأشخاص في جميع أنحاء الوطن العربي الذين يقومون بالبحث عن التردد الجديد التابع إلى قناة ماجستيك 2021، وذلك يأتي بعد حدوث تحديث لجميع الترددات الخاصة بالقنوات على النايل سات، ليتم متابعة هذه القنوات على أجهزة الاستقبال التي تعمل على تقديم كل الأعمال الجديدة والحصرية، وذلك بسبب أن قناة ماجستيك تتميز بعرض محتوى متميز وشيق للغاية من الأفلام الأجنبية، وذلك بعد أن يتم تقديمها في السينما و ذلك الذي جعلها المنصة الأولى لكافة محبي الأفلام الأجنبية وجميع الروايات الدرامية والرومانسية والأكشن والرعب والخيال العلمي و الإثارة والجريمة.
قناة ماجيستيك على القمر الصناعي نايل سات 2021
تم انطلاق قناة ماجيستيك على القمر الصناعي نايل سات وذلك منذ بداية عام 2020 الماضي، كما أن قناة ماجيستيك تعرف بأنها قناة خاصة بالأفلام الأكشن الأجنبية والعربية، وذلك لما تقوم بتقديمه على شاشاتها من مختلف الأفلام القديمة والحديثة من غير حدوث أي تشويش أو انقطاع في البث وبجودة عالية بشكل مستمر على مدار اليوم، والجدير بالذكر أن قناة ماجيستيك حظت على شعبية كبيرة للغاية من قبل العديد من الأشخاص في مصر والوطن العربي، وذلك لما تقوم بتقديمه من مختلف الأفلام الرعب والأكشن والدراما والإثارة سواء كانت محلية أم عالمية.
تردد قناة ماجيستيك على القمر الصناعي نايل سات HD 2021
ومن الممكن لجميع الأشخاص في مصر والوطن العربي أن يقوموا بمتابعة قناة ماجيستيك وما تقوم بتقديمه من مختلف الأفلام المحلية والعالمية، ولكن عن طريق اتباع بعد الخطوات من أجل تنزيل القناة على أجهزة الاستقبال الخاصة بهم و الخطوات كالآتي:
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 12562.
- معدل الترميز: 27500.
- الاستقطاب: أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ: 4/ 3.
- الجودة: HD.
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