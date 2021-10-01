نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده على الجوالات والأدوات المنزلية بأقل الأسعار وفرص هائلة للربح في المقال التالي

تقدم عروض هايبر بنده فرصة كبيرة لجميع المتسوقين داخل الهايبر هذا الأسبوع ليكونو ممن يحظون بفرصة ربح عربات تسوق مجانية بقيمة مليون ريال. وعلى الرغم من ضخامة العروض التي تقدمها بنده باستمرار إلا أن هذه المرة تعد الأقوى من حيث عدد عربات التسوق المجانية التي يمكن ربحها وقيمتها المادية العالية. وتعتبر هذه الفرصة وسيلة قوية للدعاية تستخدمها المجموعة لجذب المزيد من العملاء للحفاظ على مكانتها كصاحبة المركز الأول من حيث جودة الخدمات التي تقدمها للمتسوقين. تتضمن العروض تخفيضات على أنواع متعددة من الجوالات والأدوات المنزلية بالإضافة إلى بعض العروض على المنسوجات وغير ذلك الكثير. عروض هايبر بنده على الجوالات جوال فيفو واي ١٢ اس بسعر ٤٩٩ ريال سعودي.

احصل على هاتف لينوفو كي ١٣ بسعر ٣٤٩ ريال بدلا من ٤٤٩ ريال بخصم نقدي قدره مائة ريال سعودي.

فيفو واي ٥١ جوال بشريحتين يدعم شبكات الجيل الرابع وتوجد به كاميرا أمامية وخلفية متوفر بسعر ٨٩٩ ريال بدلا من ٩٩٩ ريال بفرق سعر ١٠٠ ريال. جوال لينوفو كي ١٣ نوت بسعر ٥٩١ ريال بدلا من ٧٩٩ ريال بخصم نقدي ٢٠٨ ريال.

هاتف سوني ريدمي نوت ١٠ اس بسعر ٧٤٩ ريال بدلا من ٨٩٩ ريال. تخفيضات بنده panda offers احصل على محول اتش دي إن للأيفون من شركة أبل بسعر ١٦٩ ريال بدلا من ٢١٩ ريال.

شاحن أووي لا سلكي متنقل بقوة ١٠ آلاف ميجا هيرتز بسعر ١٠٩ ريال بدلا من ١٤٩ ريال. تلفزيون سكاي وورث ٧٠ بوصة مع توصيل وتركيب مجاني بسعر ٣٠٩٩ ريال بدلا من ٤٤٩٩ ريال بتوفير قدره ألف وأربعمائة ريال سعودي.

هواوي ميت باد تي ١٠ + شاحن متنقل هواوي بسعر ٦٤٩ ريال بدلا من ٨٢٤ ريال. عروض بنده الأسبوعية مقلاة عميقة جرانيت غير لاصقة مستر كوك مقاس ٢٨ سم بسعر ٤٠ ريال بدلا من ٥٢ ريال. بينما مقاس ٣٢ مقابل ٤٧ ريال بدلا من ٥٩ ريال. أما مقاس ٣٦ فبسعر ٦٣ ريال بدلا من ٧٩ ريال. بطانية صوف كورال بسعر ٣٤.٩٥ ريال بدلا من ٤٤.٩٥ ريال.

طقم جوارب نسائية قصيرة أو طقم جوارب رجالي يحتوي الطقم على ثلاث جوارب مقابل ٩ ريالات بدلا من ١٤.٩٥ ريال. الوسوم عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده على الجوالات والأدوات المنزلية بأقل الأسعار وفرص هائلة للربح - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض هايبر بنده على الجوالات والأدوات المنزلية بأقل الأسعار وفرص هائلة للربح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.