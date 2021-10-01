نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أسعار أيفون 13 برو وبرو ماكس وعروض مكتبة جرير السعودية مذهلة وهدايا على السلع في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض مكتبة جرير السعودية وتخفيضات مذهلة على أسعار هواتف أيفون 13 برو وبرو ماكس وأنواع عديدة من الهواتف الذكية، بالإضافة إلى سلع ومنتجات تشمل كتب عربية وإنجليزية ومستلزمات مدرسية وتنزيلات بمناسبة العودة إلى الدراسة، وبالفعل فهي ليس مجرد مكتبة بل كصرح كبير يضم أكبر كم من المستلزمات والسلع والأجهزة الكهربائية والشاشات التلفاز الذكية والسماعات والساعات الذكية وكل ما هو يخص التكنولوجيا المتطورة بكل الأنواع متوفرة لدى مكتبة جرير السعودية، كما يمكن شراء المنتجات إلكترونياً ضمن الخدمات المقدمة عبر الموقع الإلكتروني www.jarir.com والتصفح براحة تامة، بل توفر أيضاً فريق متخصص من خدمة العملاء للرد على أي استفسار لديكم وذلك بالاتصال على رقم 90000089 حيث يمكنكم استبدال المنتجات أو استرجاعها حسب السياسات والشروط.

خدمات مكتبة جرير السعودية

المكتبة لها موقع تسوق إلكتروني كبير يعرض كافة المنتجات والمستلزمات من خلال قائمة كبيرة تشمل الأقسام لكي تسهل عليك اختيار ما تريد، ومعرفة الأسعار والهدايا المقدمة على كل منتج فضلاً عن العروض الأسبوعية، حيث تقدم خدماتها على النحو التالي:-

خدمة تقسيط المشتريات بدون دفعة أولى.

إمكانية تقسيط أو تمويل بدون كفيل حتى 30 ألف ريال سعودي.

متاحة خدمة التقسيط للسعوديين والمقيمين والمتقاعدين جميع القطاعات.

خدمة ما بعد البيع.

خدمات الحماية الشاملة.

حماية أجهزة أبل.

بطاقة خصم جرير.

بطاقة جرير للهدايا.

أسعار أيفون 13 برو وبرو ماكس

تبدأ أسعار الأيفون من 2599 ريال سعودي لهاتف أيفون 11 سعة 64 جيجا الجيل الرابع، فيما يبلغ قيمة أيفون 11 128 جيجا الجيل الرابع قيمة 2899 ريال، كما تبلغ قيمة هاتف أيفون 13 ميني سعة 128 جيجا الجيل الخامس 3299 ريال، وأيفون 13 سعة 128 جيجا الجيل الخامس 3799 ونفس الهاتف بسعة 256 جيجا بايت بسعر 4299 ريال، أما أيفون 13 برو سعة 128 جيجا بسعر 4699 ر.س، وعن بقية الأسعار كما هي موضحة بالصورة، مع العلم أن الهواتف متاحة بألوان مختلفة.

عروض مكتبة جرير الاسبوعية

تقدم المكتبة عروض أسبوعية تضم المستلزمات والأجهزة بهدايا رائعة ومن عروض هذا الأسبوع هواوي فري بودز 4 سماعة لاسلكية بلوتوث بمبلغ حصري (629 ر.س) وهدايا بقيمة 327.97 ر.س – هواوي ميت بوك 13 كمبيوتر محمول الجيل الحادي عشر i7 بسعر 4999 وهدايا بقيمة 1073 ر.س، بالإضافة إلى خصومات أخرى وبقية عروض جرير للجوالات 2021 والمنتجات عبر الموقع المرفق أعلى المقال.