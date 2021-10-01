شوف عروض بنده لفترة محدودة بمناسبة عيد بندة السنوي من مجله بنده وموقع بندة Panda

يعد هايبر بنده Hyper Panda من أكبر الماركتات وأهمها في دول الخليج العربي، وبمناسبة عيده السنوي ال43 يقدم الماركت عروض بنده لفترة محدودة وخصم يصل إلى 60% على جميع المنتجات من هايبر بنده Hyper Panda بفروعه بمدن المملكة العربية السعودية، وإليكم تفاصيل العروض:

عروض بنده الصفحة الرئيسية

يتوفؤ لدى هايبر بنده أقوى العروض لهذا الأسبوع ضمن فاعليات الإحتفال بعيده السنوي، وخصومات خاصة جداً، منها: خصم بنده على خضار داري بأنواعه، كما يتوفر لديهم عروض أخرى على سعر زبدة اللوز والكاجو من بتري، وعلى سعر زبدة الكاجو من نفس الماركة، كما يوفر خضروات السنبلة بأسعار مميزة، وأيضاً عبوات قطع الدجاج من ماركة الكبير، كما لديه خصومات خاصة على أسعار زيت جوز الهند البكر العضوي من ماركة أول هيلث.

عروض بنده الأسبوعية من عروض السعودية

يتوفر لدى بنده ماركت Panda market خصومات أخرى على جميع المنتجات الغذائية، والتي تشتمل على: خصم الماركت على عبوات البطاطس المقلية من ماركة داري، ولديه أيضاً عرض على سعر رقائق السبرينج رولز من ماركة السنبلة، وكذلك خصم على الفرانك البقري من ماركة الكبير، ويوجد أيضاً خصم على سعر اللبنة التركية من داري، وعرص على الجبن الحلوم الغنم من داري، وكذلك خصم على سعر لبنة بينار، وكذلك خصم خاص على سعر رقائق عجينة الفيلو السميكة للوجبات والحلويات من سويترز.

خصومات بنده لفترة محدودة أو حتى نفاذ الكميات

يوفر هايبر بنده كذلك عرض خاص على سعر ملوخية السنبلة، وعلى سعر عبوات الجبنة الموتزاريلا المبشورة من ماركة بينار Pinar، وكذلك يتوفر خصم خاص على سعر الخضار المشكل من ماركة مونتانا، وعرض آخر على سعر عجينة الكنافة من سويترز، وعرض مميز منهم على أسعار الخضروات والفواكه الطازجة بأنواعها، وخصم آخر على أسعار المعلبات بأنواعها، والأغذية المحفوظة، كما لديهم خصومات أخرى على جميع أسعار الشكولاتات والسناكس، وكذلك تضم مجموعة بندة تخفيضات خاصة على أسعار المواد المنظفة بأنواعها، وبها خصومات خاصة بمناسبة العيد الوطني 91 للمملكة، وأيضاً بمناسبة العودة للعام الدراسي الجديد.