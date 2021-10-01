نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركات التأمين الطبي 2022 في مصر وشروط الاشتراك بالخطوات والتفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة شركات التأمين الطبي 2022 في مصر , من منا لا يبحث عن شركة تأمين طبي تقوم بتوفير كافة الخدمات الطبية للمؤمن عليه ولأسرته بجودة عالية من خلال مجموعة من الأطباء والمتخصصين المدربين على أعلى مستوى بأسعار اقتصادية مناسبة للجميع، لهذا سنتحدث من خلال هذا المقال عن شركات التأمين الطبي في مصر وكيف يمكن الاستفادة من هذه الخدمات.

شركات التأمين الطبي 2022 في مصر

تتميز شركات التأمين الطبي بانها توفر مجموعة من الامتيازات والخدمات التي تسهل على المواطنين كافة العمليات الطبية.

ومع التقدم التكنولوجي أصبح بإمكان الفرد التعرف بكل سهولة على الخدمات المقدمة من قبل شركات التأمين من خلال التطبيقات الإلكترونية المختلفة.

ومن الخدمات التي تقدمها شركات التأمين الطبي في مصر التالي:

استشارة أي من الأطباء المتخصصين في أي وقت.

إمكانية الذهاب إلى أي من المستشفيات التي يشملها التأمين والحصول على العديد من الخصومات على مختلف أنواع الأشعة و التحاليل والكشوفات.

يمكن من خلال استمارة التامين أيضا الحصول على العلاج بنصف الثمن.

هناك عدد من الفحوصات المجانية التي توفرها استمارة التأمين الصحي مثل الأسنان والرمد وغير ذلك.

أشهر شركات التأمين الطبي في مصر

هناك عدد كبير من الشركات التي تعمل في هذا المجال والمتخصصة في تقديم كل ما يخص الخدمات الطبية ومن هذه الشركات التالي:

رويال للتأمين.

قناة السويس الشهيرة للتأمين.

المهندس للتأمين.

أيس للتأمين على الحياة.

التجاري الدولي للتأمين على الحياة.

مصر لتأمينات الحياة.

الدلتا للتأمين على الحياة.

المجموعة العربية المصرية للتأمين.

سوليدرتي للتأمين.

المشرق العربي للتأمين.

شروط الاشتراك في التأمين الصحي في مصر

إذا كنت ترغب في الاستمتاع بما تقدمها شركات التأمين الصحي في مصر من خدمات لابد من توفر الشروط التالية وهي: