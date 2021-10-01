شوف عروض ساكو السعودية حتى 16 أكتوبر بخصومات كبرى في saco

بدأت عروض ساكو السنوية في جميع الفروع وكذلك على موقع ساكو اون لاين من يوم 23 سبتمبر 2021 وحتى يوم 16 أكتوبر، وذلك تحت شعار “أسعارها لُقطة ويازينها من فرحة”، فقط عليكم تصفح عروض ساكو السعودية على مستلزمات المنزل، وستجدون الأجهزة الكهربائية التي تسهل أداء المهام اليومية في المنزل، كذلك ستجدون أثاث، أطقم جلوس، جلسات خارجية بأفضل الأسعار، ووحدات التخزين التي تساعد في إبقاء مختلف الأشياء في المنزل مرتبة ومنظمة، وذلك بأسعار رائعة وخصومات هائلة.

عروض ساكو

انتهزوا فرصة عروض ساكو السعودية التي تقدم فيها كل ما يلزم المنزل، فنجد ماكينة تنظيف كارشر التي تعمل بالضغط، قوة 1400 واط، وتقوم بالتنظيف من خلال رش المياه بضغط عالي، لذا فإنها تنظف بكفاءة عالية، ومن بين أجهزة المطبخ المتوافرة ماكينة تحضير القهوة، التي يُمكنها تحضير 10 أكواب من الاسبريسو بسهولة، ومتاحة بخصم كبير على سعرها، كما نقدم لكم طقم جلوس للحديقة، بخامة عملية للغاية ومناسبة للحديقة وهى الخوص، ويكفي حتى 4 أشخاص، كما يأتي مع طاولة بنفس الشكل.

طقم جلوس مكون من مقعدين وكنبة مع طاولة، بسعر 999 ريال سعودي بدلًا من 1429 ريال سعودي.

كرسي استرخاء ساكو، مع إمكانية الإهتزاز، 799 ريال سعودي بدلًا من 1099 ريال سعودي.

ماكينة تنظيف كارشر بسعر 499 ريال سعودي بدلًا من 715 ريال سعودي.

ماكينة تحضير القهوة بسعر 799 ريال سعودي بدلًا من 1349 ريال سعودي.

ساكو السعودية

تخفيضات ساكو على الأسعار تنطبق أيضًا على كرسي الاسترخاء الهزاز، والتي صمم بحيث يمنحك الراحة، فبدايةً من التصميم يأتي الكرسي بزود بمساند من الجانبين، كما يتميز بإمكانية فرده، ولكي يتلائم مع ديكور منزلك، نجد منه ألوان مثل الأزرق والأصفر، وألوان محايدة مثل الأسود والبيج، وإليكم أسعار كرسي استرخاء ساكو:

كرسي إسترخاء هزاز باللون البيج بسعر 1099 ريال سعودي بدلًا من 1299 ريال سعودي.

عروض ساكو على مستلزمات المنزل

نستمر في عرض أفضل العروض المقدمة من ساكو لكم، وإليكم تخفيضات كبرى على أسعار وحدات التخزين، فهناك وحدة تخزين مكونة من 4 أرفف، ويُمكنها تحمل الأغراض حتى وزن 160 كجم، بالتالي يُمكن استخدامها لتخزين العديد من الأشياء، من أجل تنظيمها واستغلال المساحات جيدًا، وتوجد أيضًا شواية الفحم التي يُمكن استخدامها لشوي اللحوم والأطعمة المختلفة في حديقة المنزل.