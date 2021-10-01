شوف عروض بنده الأسبوعية خصم يصل إلي 50% حتى نهاية الأسبوع

عروض بنده الأسبوعية، يستمر هايبر بنده في تقديم أقوى العروض والخصومات، فيعمل على تقديم تلك العروض بصورة يومية أو بصورة أسبوعية، بحيث أن الكثير من المواطنين السعوديين يترقبون تلك العروض، وهذا بسبب أنها تعتبر من العروض الكبيرة والقوية للغاية التي توفرها شركة بنده على كافة المنتجات والسلع الغذائية.

عروض بنده الأسبوعية اقوى العروض في الأسبوع الأخير من الشهر تسوق الأن

عروض بنده الأسبوعية

تحتوي شركة بنده على سلاسل كبيرة متعددة التي تكون متخصصة في البيع من خلال التجزئة في المملكة العربية السعودية، وكذلك في جمهورية مصر العربية، كما أن هذه الشركة تعد من إحدى الشركات الرائدة في قطاع المجال بالتجزئة وذلك في عام 1978، كما وصل عمال شركة بنده إلى نحو 20000 موظف تقريبًا حتى يلبوا كافة متطلبات الزبائن.

عروض بنده السعودية

خصومات بنده الشهرية سعر الكيلو من الجبن الرومى جرين لاند يكون 34.95 بدلًا من 51.95 ريال سعودي. تخفيضات بنده اليوم لبنة تركية بينار مقدار كيلو جرام سعرها يكون 19.95 بدلًا من 32.95 ريال سعودي. تنزيلات بنده اليومية الجبن الأبيض بالملح الخفيف من النوع الطيب سعره يكون 28.95 بدلًا من 37.95 ريال سعودي. خصومات بنده الأسبوعية سعر الجبن الموزاريلا قالب حلواني بمقدار كيلو جرام يكون 24.95 بدلًا من 39.95 ريال سعودي.

خصومات بنده اليومية

تنزيلات بنده الشهرية الجبن الفيتا اليوناني حجم 1 كيلو جرام سعرها يكون 44.95 بدلًا من 54.95 ريال سعودي. تخفيضات بنده الأسبوعية سعر الكيلو جرام من الحلاوة الطحينية من النوع الخروف تكون 11.95 بدلًا من 14.50 ريال سعودي. عروض بنده الشهرية مرتديلا بقري مع الفلفل الحلواني من النوع اخوان سعرها يكون 39.95 بدلًا من 51.95 ريال سعودي. خصومات بنده اليوم سعر الكيلو من الجبن الفريكو يكون 42.95 ريال سعودي. تخفيضات بنده الشهرية كيلو جرام من الجبن البلدي العكاوي من النوع خير الجياد تكون 29.95 بدلًا من 46.95 ريال سعودي.

خصومات بنده الشهرية