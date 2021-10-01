شوف عروض بنده اليوم تخفيضات تصل ل 60% لمدة 7 أيام أقوى عروض اليوم الوطني

عروض بنده السعودية، يحرص هايبر بنده على أن يقدم الخصومات والعروض الرائعة والقوية للغاية، فيمكن أن تتوافر تلك العروض يوميًا أو توافر عروض أخرى أسبوعيا، كما أن كل عام حوالي مائة وعشرون ألف عميل يأتون إلى متاجر شركة بنده، وأيضًا يتم توافر نحو أربعة مراكز تختص في التوزيعات الرئيسية في المملكة العربية السعودية، وعدد حوالي ستمائة شاحنة حتى يقوموا بتوصيل نحو سبعون ألف سلعة غذائية وأخرى غير غذائية لمتاجر شركة بنده.

عروض بنده الأسبوعية خصومات اليوم الوطني وحتي 15 أكتوبر تصل ل 60%

عروض بنده السعودية

يكون خصومات بنده مستمرًا في تقديم العروض والخصومات الكبيرة جدًا اليوم الموافق السابع والعشرون من شهر سبتمبر عام 2021 إلى كل عملاء شركة بنده، حيث أن الكثير من الأشخاص السعوديين ينتظرون تلك العروض والخصومات التي يقوم بتوفيرها الهايبر، لأنها تتضمن على مقدار كبير من الخصومات والعروض على كافة المنتجات الغذائية والسلع أيضًا وغيرها من المستلزمات الأخرى.

تخفيضات بنده اليوم

تنزيلات بنده على سعر الكيلو لموزة الغنم مع العظم الأسترالي يكون 52.95 ريال سعودي.

عروض بند اليوم 1000 جرام من الدجاج الطازج الفاخر سعره يكون 14.50 بدلًا من 19.95 ريال سعودي.

خصومات بنده 900 جرام من أفخاذ الدجاج الكاملة سعرها يكون 9.95 بدلًا من 19.50 ريال سعودي.

400 جرام من مكعبات صدور الدجاج سعرها يكون 15.745 بدلًا من 19.75 ريال سعودي.

سعر الكيلو من الفيلية السلمون يكون 69.95 ريال سعودي.

ستيك السلمون النرويجي بمقدار 1 كيلو جرام سعره يكون 54.95 ريال سعودي.

سعر الكيلو من الحبار الاحمر يكون 29.95 ريال سعودي.

خصومات بنده اليوم