نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده على الأجهزة والأدوات المنزلية في المقال التالي

توجد الكثير من المفاجآت ضمن عروض بنده هذا الأسبوع. فبالإضافة إلى ما تقدمه مجموعة بنده من خصومات كبيرة وتخفيضات هائلة على الأجهزة المنزلية الكهربية وأدوات المطبخ بالإضافة إلى عروضها المميزة على الجوالات والأجهزة الإلكترونية. فإن هايبر بنده يحتفل هذا الأسبوع بالذكرى السنوية لإنشاءه ولذلك يقدم لعملائه فرص كبيرة لربح عربات تسوق مجانية بقيمة مليون ريال. كل ما عليك هو الذهاب إلى أحد فروع بنده المنتشرة في جميع أرجاء المملكة والتسوق. ويمكن الاستعانة بخدمة العملاء لمعرفة كافة التفاصيل. عروض بنده اليوم جوال نوكيا الشهير nokia 6300 بالإضافة إلى 4 جيجا بايت بسعر 185 ريال بدلاً من 223 ريال بخصم مالي قدره 38 ريال سعودي.

احصل على خصم بقيمة 100 ريال عند شرائك هاتف فيفو واي 51 بشريحتي اتصال ويدعم الجيل الرابع من الشبكات. حيث متاح ضمن عروض هايبر بنده هذا الأسبوع مقابل 899 ريال بدلاً من 999 ريال.

احصل على خصم بقيمة 208 ريال عند شراء جوال لينوفو كي 13 نوت مقابل 591 ريال بدلاً من 799 ريال يحتوي الهاتف على مكان شريحتي اتصال كما أنه يدعم الجيل الرابع. يمكنك شراء طابعة الكل في واحد اتش بي بخصم 30 ريال حيث تتوفر بسعر 169 ريال بدلاً من 199 ريال.

يمكنك الاستفادة من خصم بقيمة 175 ريال سعودي عند قيامك بشراء هواوي ميت باد تي 10 بالإضافة إلى شاحن هواوي متنقل.

شاشة تلفاز سكاي وورث جوجل 70 بوصة مع خدمة توصيل المنتج وتركيبه للعميل مجاناً. احصل على خصم بقيمة ألف وأربعمائة ريال عند شراء هذا المنتج المعروض بسعر 3099 ريال سعودي بدلاً من 4499 ريال في معارض بنده.

يمكنك شراء صواني فرن مدورة غير لاصقة بمقاسات مختلفة حيث يمكنك شراء المقاسات من 26 إلى 30 سم بسعر 62 ريال فقط بدلاً من 76 ريال. اما الصواني من مقاس 34 حتى 38 فتعرض بسعر 66 ريال بدلاً من 83 ريال. بينما المقاسات (24 ، 28، 34) بسعر 71 ريال بدلاً من 88 ريال.



احصل على طقم أكواب قهوة صغيرة باسباتشي المكون من 4 قطع بسعر 12 ريال فقط بدلاً من 27 ريال.

ترمس بلوميرو سعة لتر لحفظ المشروبات الساخنة بسعر 43 ريال بدلاً من 56 ريال.

زمزمية مياه ستيل بمقبض شاها سعة 1.9 لتر بسعر 84 ريال بدلاً من 117 ريال تحفظ المياه الباردة لأطول فترة ممكنة. ويمكنك اصطحابها في المدرسة والرحلات والمناطق المختلفة. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده على الأجهزة والأدوات المنزلية - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده على الأجهزة والأدوات المنزلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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