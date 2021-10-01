انت الان تتابع تفاصيل خبر الخبير الفلكي السعودي خالد الزعاق يكشف سر تسمية وملامح طقس شهر أكتوبر والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - كشف الخبير الفلكي السعودي الدكتور خالد الزعاق، خلال برنامج تقويم الذي تقدمه القناة العربية أن سبب تسمية شهر أكتوبر بهذه التسمية .

أشار الزعاق أن شهر اكتوبر مأخوذ من لفظ “اكتو” الرومانية والتي تعني الثامن فهو الشهر الثامن بالنسبة لشهور السنة الرومانية قبل إضافة شهر يناير وفبراير إلى التقويم الغريغوري.

كما يعتبر شهر أكتوبر هو الشهر العاشر من شهور السنة الميلادية الغريغوري وهو أحد الشهور التي تتكون من 31 يوما وهى (يناير – مارس – مايو – يوليو – أغسطس – أكتوبر – ديسمبر).

ماذا يسمى شهر أكتوبر عند أهل العراق وبلاد الشام والمغرب العربي

يسمى بالعراق وبلاد الشام والمغرب العربي “تشرين” وهي لفظة إيرانية مأخوذة من تشري، وتعني الأول والثاني فالزراعة الأولية تشرين الأول والزراعة اللاحقة في تشرين الثاني فهو موسم الزراعة الخريفية وغرس الأشجار.

ملامح طقس شهر اكتوبر

وصف الزعاق شهر اكتوبر ونوفمبر بأنهما من أجمل وألطف شهور السنة على الإطلاق، وأوضح أن شهر أكتوبر به زراعين أحدهما زراع يغرف من حوض آخر سهيل” الصفري” والآخر يغرف من حوض الوسم وكلاهما من المواسم الناعمة وفيه تبدأ البوادر الشتوية على المناطق الشمالية ببرد خفيف وهذا البرد رغم خفته إلا انه مضر على الأجساد لذلك أهل الشام يقولون أن برد تشرين أو أكتوبر يقطع المصارين.

وقال الزعاق أن شهر أكتوبر عند أهل الحجاز أوله موسم أسودة فيه يبدأ الليل يأخذ من النهار وفي منتصفه يدخل موسم الوسم وفي نهايته ابكر وقت دخول وقت الظهر فتنكمش الرطوبة على السواحل وفيه تخضر الأوراق وتزهو زهور الخريف.