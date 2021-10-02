نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أفضل الأسعار وعروض الشراء في الإمارات لفترة محدودة من نون خلال مايو في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع نون هو موقع للتسوق الإلكتروني، أُنشىء منذ عام 2016 بواسطة رجل الأعمال الإماراتي محمد عمار بنسبة 50%، وشركة التمويل الإماراتي بنسبة 50%، ومستثمرون عرب آخرين باستثمارات تتعدى المليار دولار أمريكي، ومقرها الرئيسي العاصمة السعودية الرياض، وعروض نون هي الأشهر على مواقع التواصل الإلكتروني.

عروض نون لشهر مايو أو حتى نفاذ الكمية

عروض نون دائما ما تكون متميزة ومتنوعة لكل عملائها، فلنون هذا الشهر جرعة هائلة من العروض المختلفة ومنها:

عروض على الإلكترونيات والجوالات

عروض على منتجات الجمال والعناية الشخصية

عروض على الأزياء

عروض على أدوات المطبخ والأدوات المنزلية

عروض على الأدوات والملابس الرياضية

عروض على منتجات الأطفال

عروض على الكتب ومستلزمات المكتب

عروض على الأدوات الموسيقية

عروضات وخصومات نون noon بالامارات لاكتوبر

يتوفر أيضا في خصومات نوون لهذا الشهر أو حتى انتهاء الكميات خصومات عديدة على أسعار المنتجات المتنوعة، وعلى سعر لعبة الشو وو الكهربائية بتصميم نبتة صبار ومحشوة فايبر عالى الجودة، كما يتوفر لديهم خصومات خاصة على أسعار آبل أيفون 12 برو ماكس مع فيس تايم سعة 256 جيجابايت، وعلى سعر بو هومي دمية حسية لتخفيف التوتر بالضغط.

عروض متنوعة من نون لمايو

تبدأ التخفيضات في نون على مستلزمات الأطفال من 30% وحتى 50% ، تشمل التخفيضات على حفاضات الأطفال، وعلى البساط الواقي للأطفال، وأدوات نظافة الأطفال، وأيضا على كريمات الوقاية ضد تسلخات الحفاض، وعلى عربات الأطفال، كذلك على شنط هدايا الأطفال، وعلى جهاز قياس الحرارة للأطفال، وعلى أطقم الرضاعة الكاملة للأطفال، وتخفيضات على زيوت الأطفال، وعلى مستلزمات أمان الأطفال، وإليكم فيما يلي تخفيضات أكثر تفصيلا لكل منتج على حدة.

تخفيضات على عربات الأطفال من نون

يوجد تخفيضات مميزة على عربات الأطفال بأنواعها مثل: العربيات الفردية، وعربات التوأم، وعلى العربات الكبيرة بأكثر من دور، وعلى منظمات السفر للأطفال والإكسسوارات.

وفي القائمة التالية سوف نوضح بعض أسعار العربات الفردية للأطفال.

عربة الأطفال Mini Delight هي عربة خفيفة الوزن بنظام إقفال بيد واحدة بسعر 180.00 درهم إماراتي (بخصم 79%) يشمل ضريبة القيمة المضافة . عربة أطفال كلاسيكية بمقعد واحد بسعر 576.45 درهم إماراتي بدلا من 1239.00 درهم (بخصم 53%) . عربة أطفال فردية بمظلة بسعر 158.00 درهم إماراتي بخمس ألوان مختلفة. عربة الأطفال لايت واي بلونيها الأسود والرمادي بسعر 492.00 درهم إماراتي بخصم 47% . بيبي بلس هي عربة أطفال بمظلة وسلة مدمجة بسعر 199.00درهم إماراتي بدلا من 262.50 درهم.

كما يوجد العديد من العربات بأسعار متنوعة ترضي جميع الأذواق، كما هو موضح لكم:

عربات أطفال متنوعة بأسعار مختلفة جميلة بألوان متنوعة ، تصل في خلال يوم أو يومين بالأكثر لدبي بالتسوق أونلاين على موقع نون من خلال بطاقات الإئتمان أو بالطلب على أرقام التليفونات المخصصة لكل دولة، والشحن بواسطة (إكسبريس) .