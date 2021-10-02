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عمر شويل - جدة رقم هارديز الموحد السعودية ومنيو هارديز، يعتبر هارديز من أكثر المطاعم المشهورة داخل المملكة السعودية ويقوم بتقديم الكثير من الوجبات السريعة مثل الهمبرجر المشوي ويتم تجهيز و على الفحم حيث تم إنشاء هذا المطعم في 3 سبتمبر 1960 ويوجد أكثر من 300 مطعم هاردز موجود حول أنحاء أسيا والشرق الأوسط في عام 2016 ويتواجد أيضا في مصر والأمارات والمملكة السعودية ودولة البحرين وتتميز هذه السلسلة لتقديم الوجبة من خلال تجهيز وعلى الفحم ويتميز بمذاقه وشهي.

منيو هارديز السعودية

يقوم هذا المطعم بتقديم أفضل الوجبات السريعة التي تتناسب مع الكبار والصغار حيث يوجد وجباتهم للأطفال السعودية وهي كالآتي:

يوجد وجبة أطفال تشيكن ساندوتش 16 ريال سعودي ويتكون من برجر دجاج وبطاطس ولعبة مجانية ومشروب صغيرة.

وجبة أطفال شيز ب 16 ريال سعودي عبارة عن تشيز برجر مع لعبه مجانية ومشروب صغير كما يوجد وجبة أخري عبارة عن 4 ناجتس وبطاطا مقلية أو مشروب صحي ولعبة مجانية ب 16 ريال سعودي.

أشهر وجبات هارديز للكبار

وجبات هارديز للكبار، يتم تقديم دجاج أند بيف ديو ب 19 و يالسعودي وتكون وجبة عبارة عن تشيز برجر وبيبسي وبطاطس عادي وراب دجاج تندر.

يوجد وجبة سوبر ستار تشيكن سبايسي ساندويتش 26 ريال سعودي وتكون عبارة عن 2 فيليه دجاج كامل العضلات مع دبل جبنة سويسري مضاف إليها صلصة رانش الجديدة.

يتم تقديم ساندويتش دجاج هلابينو ب 22 ريال سعودي وتكون عبارة هذه الوجبة عن فيلية مقرمش مغطى بالبقسماط مع وجبة بيبر جاك وصلصة سانتا وخس وطماطم.

رقم هارديز الموحد السعودية

يمكنك الاتصال على الرقم الموحد لهارديز 92000 12 13 وبالتالي يمكن الاتصال على من خلال الدمام أو الرياض أو جده أو مناطق أخرى والتواصل معه داخل المملكة السعودية.