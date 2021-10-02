نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض بنده الأسبوعية على الأجهزة الكهربائية بمناسبة عيدها السنوي ورحلات بحرية هدية للرابح بهذا الأسبوع من بندة في المقال التالي

عمر شويل - جدة احتفالات مزدوجة ضخمة جداً بجميع فروع هايبر بنده Hyper Panda بالمملكة العربية السعودية بمنسابتي الاحتفال باليوم الوطني السعودي، وأيضاً بمناسبة الإحتفالات الضخمة بعيد بندة السنوي، وذكرى افتتاح بنده ماركت بالمملكة، حيث تقدم بنده عروض بنده الأسبوعية على جميع الأجهزة الكهربائية بأنواعها، وأيضاً على باقي المنتجات المحلية والمستوردة من أعلى الماركات المتوفرة في السوق، وخصومات تصل إلى 60%، كما يتوفر أيضاً تخفيضات خاصة جداً على أسعار كافة أنواع المنتجات الغذائية، كما يوفر الماركت Panda رحلات بحرية بإقامات كاملة لأماكن مختلفة Nile Cruise للرابح في مسابقة هذا الأسبوع من بنده، وإليكم تفاصيل عروض هذا الأسبوع:

عروض بنده الأسبوعية من هايبر بنده Hyper Panda

يتوفر بجميع فروع بنده بالمملكة العربية السعودية تخفيضات خاصة على أسعار: بوتجاز للتسخين بموقدين من ماركة بالسون Palson، ومنهم أيضاً خصم خاص على سعر محضرة القهوة اسبريسو من ماركة اريتي فينتاج Ariete، وكذلك خصم خاص على سعر صانعة الكريب من اريتي Ariete.

عروض بنده الصفحة الرئيسية من هايبر بنده Hyper Panda

كذلك يتوفر لديهم تخفيضات خاصة على أسعار: ماكينة حلاقة الشعر من واآل، وكذلك عرض مميز على سعر مكواة البخار من ماركة بلاك آند ديكر Black & decker، ومنها أيضاً خصم على سعر الغلاية الكهربائية من اريتي Ariete، وعلى سعر الخلاط مع المطحنة من أريتي، وأيضاً على سعر القلاية بدون زيت من بالسون Palson، وكذلك عرض خاص على سعر قدر الضغط الكهربائي من ماركة بالسون Palson.

خصومات بندة من مجله بنده وموقع بندة Hyper Panda

يتواجد بجميع فروع هايبر بنده Hyper Panda بالمملكة العربية السعودية خصم خاص على سعر طاهية أرز جيباس، كما لديهم خصم مميز على سعر طقم كاسات الشاي من ماركة باسباتشي، كما لديهم خصم آخر على سعر قاعدة كولين، وعلى سعر محضرة الطعام من أي تي سي ATC، كما لديهم الفرن الكهربائي من أي تي سي atc بسعر خاص، ومايكروويف كليك أون، وكذلك خصم مميز على سعر القلايات بدون زيت من ماركة جيباس Geepas.