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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى وأحدث عروض هايبر بنده الطازجة اليوم على اللحوم والدواجن والأسماك والسلع الغذائية بصفة عامة في المقال التالي
عروض هايبر بنده الطازجة، المقر الرئيسي الخاص بشركة بنده يقع في المملكة العربية السعودية، وهي من ضمن الشركات المتخصصة في مجال البيع من خلال التجزئة، كما أنها تعد من المتاجر التي تختص في البيع عن طريق التجزئة الأساسية التي تتواجد في مناطق الشرق الأوسط، وأيضًا فهي تعد من إحدى أكبر السلاسل الخاصة بالمتاجر، حيث أن قد وصل عدد المتاجر إلى مائتان متجرًا تقريبًا يكونوا متواجدين في أربعة وأربعين مدينة.
عروض هايبر بنده بصفحة واحدة لتخفيضات الأجهزة الكهربائية والالكترونيات والسلع الغذائية
عروض بنده اليوم السعودية
يستمر هايبر بنده في عمل الخصومات والعروض الكبيرة والرائعة للغاية، حيث أن يقوم بتقديم هذه العروض والخصومات أما أن تكون كل يوم، أو أخرى كل أسبوع، كما يأتي إلى الهايبر كل عام نحو مائة وعشرون ألف زبون إلى متاجر بنده، حيث أنه يتواجد في هذا المتجر الكثير من السلع والمنتجات الغذائية والغير غذائية.
عروض هايبر بنده هذا الاسبوع
- عروض هايبر بندة جدة كيلو جرام من التفاح الإيطالي أو الفرنسي أو التشيلي سعره يكون 5.50 بدلًا من 8.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر بندة اليوم 135 * 8 جرام من معجون الطماطم السعودية بمقدار قطعتان سعرها يكون 16.95 بدلًا من 25 ريال سعودي.
- عروض بنده جدة 2 * 1.5 لتر من زيت دوار الشمس من النوع نور يكون بسعر 24.95 بدلًا من 43.95 ريال سعودي.
- بنده اليوم و تخفيضات بنده 10 كيلوجرام من أرز البسمتي من النوع المفخرة سعره يكون 39.95 بدلًا من 76.95 ريال سعودي.
- عروض بنده هذا الاسبوع جبنة موزاريلا من النوع ديلي ديري سعرها يكون 19.95 بدلًا من 43.75 ريال سعودي.
- تخفيضات هايبر بنده الكيلو جرام من الروستو البقري البرازيلية سعرها يكون 29.95 بدلًا من 44.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر بنده بصفحة واحدة 450 جرام من صدور الدجاج بدون عظم من النوع التنمية يكون سعره 15.50 بدلًا من 20.75 ريال سعودي.
- عروض بندة الاسبوعية 450 جرام من قطع الدجاج المشكلة التنمية سعرها يكون 3.95 بدلًا من 4.75 ريال سعودي.
- عروض بندة الاسبوعي 800 / 1000 جرام من سمك القاروص سعره يكون 18.95 بدلًا من 29.95 ريال سعودي.
- عروض بنده جده 100 جرام من الزبدة الغير مملحة من النوع لورباك بمقدار 3 قطع سعرها يكون 9.95 بدلًا من 17.75 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده اليوم كيلو جرام من صدور الدجاج الطرية أمريكانا بمقدار 2 حبة تكون بسعر 30.41 بدلًا من 59 ريال سعودي.
- الاشتراك في مسابقة بنده 400 جرام من خضروات الدجاج من النوع السنبلة مقدار حبتين سعرها يكون 8.95 ريال سعودي.
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