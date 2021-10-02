شوف أسعار مميزة في جميع فروع بنده وهايبر بنده اليوم

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عمر شويل - جدة يعتبر هايبر بنده من أهم الهايبرات التي تعمل في المملكة العربية السعودية وتوفر إلى عملائها الكثير من العروض والخصومات التي لا حد لها، فإذا كنتم من عملاء متجر بنده وترغبون في شراء الكثير من المنتجات يمكنكم التوجه إلى بنده في أي وقت وستحصلون على كل ما تحاجون إليه من منتجات غذائية وغير غذائية.

عروض بنده اليوم

توفر بنده إلى كافة عملائها الكثير من الخصومات على مختلف المنتجات التي منها كلاً من التالي فجل أحمر طازج وقهوة نسكافيه ومزيل شعر شمسا وفوط صحية كيرفري وطماطم محلي وجبنة زرقاء وبسكويت سفوري ومناديل جونسون وأمريكانا كوكيز وفاصوليا خضراء وبسكويت ديمة ورغوة شعر وحدائق ولبن الصافي طازج وقطن كوتونيف ودانبورج لانشون.

عروض هايبر بنده السعودية

وتحتوي خصومات هايبر بنده على حليب فلور مكثف وبيض سهباء أبيض وصغبة كولستون ورغوة شعر وكمثرى صندوق وشامبو هيد وفستق راس خروف وجون ويست رنجة في ونشاء الرياض 200 وجون ويست رنجة ورمان أحمر والطائي طماطم وريو ماري تونا وكريمة دانيت وقهوة مكاتي والوها تونة وفصفص مصري والعلالي لحم وتمارا تمر صقعي صبغة شعر وباميا صحن 350، وصابون سائل لليدين سنوفا والبخور الذكي أي عود.

عروض هايبر بنده

يشمل العرض على شرائح جبن المراعي وحليب طويل الأجل المراعي نجوم ومحلي ستيعبانا وزبادي يوناني بالعسل وحليب طويل الأجل بالنكهات نادك وبرجر دجاج الكبير وكريزي قطع الدجاج وفلافل الكبير وأصابع الدجاج والجبنة الكبير وزيت دوار الشمس عافية والبهارات إسناد وسكر ناعم الأسرة 13 كيلو ومطهر ومنظف جبتو والبخور الذكي أي عود وصابون لليدين مضاد للبكتيريا وصابون صائل لليدين وشامبو للأطفال نونو.

تخفيضات هايبر بنده

يشمل العرض على مختلف أنواع الجبن التي منها جبن رومي تشيزا لاند وخليط زبدة غير مملحة إماراتي وجبنة موزاريلا البقرات الثلاث وجبن قليل الدسم هايلاند قريش وجبنة قشقوان بقري عادي وجبنة إبدام دايلي دايري ومكدوس فاخر العلندا وزيتون كالاماتا الريف وزيتون أسود وأحضر كوبوليفا، هكذا نكون قد قدمنا إليكم أبرز المنتجات التي يتوفر العرض عليها وأسرعوا للاستفادة من تلك الخصومات.